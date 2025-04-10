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Эксперты оценили динамику средней стоимости китайских авто - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперты оценили динамику средней стоимости китайских авто
Эксперты оценили динамику средней стоимости китайских авто - 10.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили динамику средней стоимости китайских авто
По итогам марта средняя стоимость подержанных автомобилей китайских марок не изменилась относительно февраля и всего на два процента ниже, чем год назад,... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T08:00+0300
2025-04-10T08:00+0300
бизнес
авто.ру
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. По итогам марта средняя стоимость подержанных автомобилей китайских марок не изменилась относительно февраля и всего на два процента ниже, чем год назад, определили эксперты Авто.ру Оценка. При этом цена других иномарок за год снизилась на величину от 6 до 10%.В марте текущего года объём предложения продолжил увеличиваться. Доля китайских производителей на вторичном рынке подросла еще на полпроцента и достигла 5,5%. В диапазоне года с 10 до 7 процентов сократилась доля американских марок в общей структуре предложения. Они же стали лидерами по падению средней стоимости год к году. В марте 2025 года средняя цена подержанного американского автомобиля составила 1,36 млн рублей, что на 10% ниже, чем годом ранее.Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в марте осталась на уровне января и составила 718 тысяч рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее. Модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,19 миллиона рублей, что лишь на 2% ниже прошлогодних значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей зафиксирована на уровне – 2,39 миллиона рублей, это на 6% меньше, чем год назад.Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам марта снизилась сильнее всего, второй месяц подряд возглавил Приморский край. По сравнению с февральскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 3,4% – до 2,57 миллиона рублей. Первая пятёрка сложилась следующим образом:МоделиВ марте 2025 года самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке отмечено у кроссовера Exeed LX первого поколения. Оно составило 5% относительно февральских значений, достигнув 2 миллионов рублей. Больше всего увеличилась средняя стоимость подержанного Mercedes-Benz S-Class в кузове W221. Она составила 2,44 миллиона рублей, что на 1,5% выше, чем месяцем ранее.Рейтинг наиболее подешевевших моделей на вторичном рынке сложился следующим образом:
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бизнес, авто.ру
Бизнес, Авто.ру
08:00 10.04.2025
 
Эксперты оценили динамику средней стоимости китайских авто

Авто.ру Оценка: средняя стоимость китайских авто на вторичке снижается медленно

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. По итогам марта средняя стоимость подержанных автомобилей китайских марок не изменилась относительно февраля и всего на два процента ниже, чем год назад, определили эксперты Авто.ру Оценка. При этом цена других иномарок за год снизилась на величину от 6 до 10%.
В марте текущего года объём предложения продолжил увеличиваться. Доля китайских производителей на вторичном рынке подросла еще на полпроцента и достигла 5,5%. В диапазоне года с 10 до 7 процентов сократилась доля американских марок в общей структуре предложения. Они же стали лидерами по падению средней стоимости год к году. В марте 2025 года средняя цена подержанного американского автомобиля составила 1,36 млн рублей, что на 10% ниже, чем годом ранее.
Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в марте осталась на уровне января и составила 718 тысяч рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее. Модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,19 миллиона рублей, что лишь на 2% ниже прошлогодних значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей зафиксирована на уровне – 2,39 миллиона рублей, это на 6% меньше, чем год назад.
Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам марта снизилась сильнее всего, второй месяц подряд возглавил Приморский край. По сравнению с февральскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 3,4% – до 2,57 миллиона рублей. Первая пятёрка сложилась следующим образом:
  1. 1.
    Приморский край (-3,4%; 2,57 млн рублей)
  2. 2.
    Иркутская область (-2,8%; 2,26 млн рублей)
  3. 3.
    Белгородская область (-1%; 1,12 млн рублей)
  4. 4.
    Красноярский край (-1%; 1,83 млн рублей)
  5. 5.
    Москва и Московская область (-0,5%; 2,9 млн рублей)
Модели
В марте 2025 года самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке отмечено у кроссовера Exeed LX первого поколения. Оно составило 5% относительно февральских значений, достигнув 2 миллионов рублей. Больше всего увеличилась средняя стоимость подержанного Mercedes-Benz S-Class в кузове W221. Она составила 2,44 миллиона рублей, что на 1,5% выше, чем месяцем ранее.
Рейтинг наиболее подешевевших моделей на вторичном рынке сложился следующим образом:
  1. 1.
    Exeed LX (-5,2%; 2 млн рублей)
  2. 2.
    Chery Tiggo 4 Pro (-5%; 1,52 млн рублей)
  3. 3.
    Mercedes-Benz V-Class W447 (-4%; 10,54 млн рублей)
  4. 4.
    Haval Jolion (-4%; 1,82 млн рублей)
  5. 5.
    Volvo XC90 II (-4%; 3,71 млн рублей)
  6. 6.
    UAZ Patriot (-3,6%; 1,35 млн рублей)
  7. 7.
    Geely Atlas Pro (-3,5%; 2,17 млн рублей)
  8. 8.
    Geely Monjaro (-3,5%; 3,53 млн рублей)
  9. 9.
    Mitsubishi ASX (-3,5%; 1,07 млн рублей)
  10. 10.
    Chery Tiggo 4 (-3,4%; 1,38 млн рублей)
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