https://1prime.ru/20250410/avto-856518479.html

Эксперты оценили динамику средней стоимости китайских авто

Эксперты оценили динамику средней стоимости китайских авто - 10.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили динамику средней стоимости китайских авто

По итогам марта средняя стоимость подержанных автомобилей китайских марок не изменилась относительно февраля и всего на два процента ниже, чем год назад,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T08:00+0300

2025-04-10T08:00+0300

2025-04-10T08:00+0300

бизнес

авто.ру

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. По итогам марта средняя стоимость подержанных автомобилей китайских марок не изменилась относительно февраля и всего на два процента ниже, чем год назад, определили эксперты Авто.ру Оценка. При этом цена других иномарок за год снизилась на величину от 6 до 10%.В марте текущего года объём предложения продолжил увеличиваться. Доля китайских производителей на вторичном рынке подросла еще на полпроцента и достигла 5,5%. В диапазоне года с 10 до 7 процентов сократилась доля американских марок в общей структуре предложения. Они же стали лидерами по падению средней стоимости год к году. В марте 2025 года средняя цена подержанного американского автомобиля составила 1,36 млн рублей, что на 10% ниже, чем годом ранее.Средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом не старше 15 лет в марте осталась на уровне января и составила 718 тысяч рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее. Модели китайских марок в среднем предлагали по цене 2,19 миллиона рублей, что лишь на 2% ниже прошлогодних значений. Средняя стоимость европейских, японских, корейских автомобилей зафиксирована на уровне – 2,39 миллиона рублей, это на 6% меньше, чем год назад.Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам марта снизилась сильнее всего, второй месяц подряд возглавил Приморский край. По сравнению с февральскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 3,4% – до 2,57 миллиона рублей. Первая пятёрка сложилась следующим образом:МоделиВ марте 2025 года самое заметное снижение средней стоимости на вторичном рынке отмечено у кроссовера Exeed LX первого поколения. Оно составило 5% относительно февральских значений, достигнув 2 миллионов рублей. Больше всего увеличилась средняя стоимость подержанного Mercedes-Benz S-Class в кузове W221. Она составила 2,44 миллиона рублей, что на 1,5% выше, чем месяцем ранее.Рейтинг наиболее подешевевших моделей на вторичном рынке сложился следующим образом:

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бизнес, авто.ру