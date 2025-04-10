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Премьер-министра Франции допросят по делу о сокрытии насилия в школе

Премьер-министра Франции допросят по делу о сокрытии насилия в школе - 10.04.2025, ПРАЙМ

Премьер-министра Франции допросят по делу о сокрытии насилия в школе

Премьер-министра Франции Франсуа Байру допросят по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками в престижной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам в... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T18:16+0300

2025-04-10T18:16+0300

2025-04-10T18:13+0300

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ПАРИЖ, 10 апр - ПРАЙМ. Премьер-министра Франции Франсуа Байру допросят по делу о сокрытии сексуального насилия над учениками в престижной католической школе Нотр-Дам-де-Беттарам в департаменте Атлантические Пиренеи в период, когда он являлся министром образования, сообщил телеканал BFMTV. Байру согласился ответить на вопросы парламентской комиссии, занимающейся расследованием преступлений. Допрос состоится 14 мая. В общей сложности было подано более 200 жалоб от бывших учеников, пострадавших от руководства данного учреждения в разные годы. Они указывают на физическое или сексуальное насилие со стороны 14 священников. Байру обвиняют в том, что он знал об актах насилия в школе, совершенных в 1998 году, когда он был министром образования и президентом генерального совета департамента Атлантические Пиренеи. Сообщается, что в рамках расследования также будут допрошены другие нынешние и бывшие министры, в их числе Пап Ндьяй, Элизабет Борн, Жеральд Дарманен, Жан-Мишель Бланке, Николь Беллубе и Сеголен Руаяль. Один из свидетелей, бывший сотрудник полиции, в четверг дал показания под присягой, повторив, что судья рассказал ему о "вмешательстве" Франсуа Байру, когда он расследовал изнасилование, совершенное священнослужителем. По этому делу обвинения были предъявлены трем лицам, включая руководителя учебного заведения, священника Пьера Сильвье-Каррикара. Согласно следствию, от его действий пострадали пятеро детей. Байру тогда посетил Сильвье-Каррикара, находившегося в заключении, и выразил сомнение в его виновности. Через 8 дней после помещения под стражу священник был отпущен и бежал в Ватикан, где совершил самоубийство в 2000 году. Байру, дети которого в то время обучались в той же школе, а его жена преподавала там богословие, отрицает свое вмешательство в дело. При этом судья, занимавшийся расследованием, сообщил, что неоднократно обсуждал его с нынешним главой правительства. О преступлениях, которые начались еще в 1950-е годы, стало известно в 2024 году, когда было заведено расследование после сотен жалоб от пострадавших. Следствие идет в отношении преступлений, произошедших в школе в 70-е и 90-е годы. Байру был назначен премьер-министром Франции в декабре 2024 года после того, как его предшественник Мишель Барнье был отправлен в отставку вотумом недоверия оппозиции после трех месяцев на посту.

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франция, франсуа байру, допрос, насилие, школа