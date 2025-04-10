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В России подсчитали потери бюджета из-за контрафактных конфет - 10.04.2025, ПРАЙМ
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В России подсчитали потери бюджета из-за контрафактных конфет
В России подсчитали потери бюджета из-за контрафактных конфет - 10.04.2025, ПРАЙМ
В России подсчитали потери бюджета из-за контрафактных конфет
Согласно исследованию Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики, нелегальный оборот кондитерских и шоколадных изделий в России приведет к потерям в | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T08:29+0300
2025-04-10T08:29+0300
экономика
россия
бюджет
производство сладостей
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Согласно исследованию Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики, нелегальный оборот кондитерских и шоколадных изделий в России приведет к потерям в бюджете свыше 12 миллиардов рублей ежегодно, пишет "Ъ".Согласно изданию, продажи контрафактных товаров в 2023 году оцениваются в 1,49 миллиарда упаковок.Нелегальная продукция не учитывается в налоговом учете и является причиной недополучения доходов государством. Прогнозируется, что бюджет потеряет 7,39 миллиарда рублей из-за неуплаченного налога на прибыль и 3,55 миллиарда рублей из-за неуплаченного НДС.Тем не менее, перекрытие канала сбыта нелегальной продукции принесет прибыль легальным производителям и продавцам, а населению придется заплатить за сладости на 25 миллиардов рублей больше, чем годом ранее.
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россия, бюджет, производство сладостей
Экономика, РОССИЯ, бюджет, производство сладостей
08:29 10.04.2025
 
В России подсчитали потери бюджета из-за контрафактных конфет

"Ъ": Россия может потерять 12 миллиардов рублей на контрафактных конфетах

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШоколад
Шоколад - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Согласно исследованию Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики, нелегальный оборот кондитерских и шоколадных изделий в России приведет к потерям в бюджете свыше 12 миллиардов рублей ежегодно, пишет "Ъ".
Согласно изданию, продажи контрафактных товаров в 2023 году оцениваются в 1,49 миллиарда упаковок.
Нелегальная продукция не учитывается в налоговом учете и является причиной недополучения доходов государством. Прогнозируется, что бюджет потеряет 7,39 миллиарда рублей из-за неуплаченного налога на прибыль и 3,55 миллиарда рублей из-за неуплаченного НДС.
Тем не менее, перекрытие канала сбыта нелегальной продукции принесет прибыль легальным производителям и продавцам, а населению придется заплатить за сладости на 25 миллиардов рублей больше, чем годом ранее.
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