https://1prime.ru/20250410/byudzhet-856569334.html

Минфин США сообщил о сокращении дефицита бюджета страны сильнее прогноза

Минфин США сообщил о сокращении дефицита бюджета страны сильнее прогноза - 10.04.2025, ПРАЙМ

Минфин США сообщил о сокращении дефицита бюджета страны сильнее прогноза

Дефицит бюджета США в марте сократился до 160,53 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T21:15+0300

2025-04-10T21:15+0300

2025-04-10T21:15+0300

экономика

минфин сша

дефицит бюджета

сокращение

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/62/841256268_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f9d290245c874056a8c7415c3f11235f.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в марте сократился до 160,53 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 236,6 миллиарда долларов. В марте прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 236,556 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце снизились на 12,5% в годовом выражении, до 528,165 миллиарда долларов, доходы выросли на 24%, до 367,635 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250408/minfin-856467716.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин сша, дефицит бюджета, сокращение