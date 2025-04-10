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Минфин США сообщил о сокращении дефицита бюджета страны сильнее прогноза
Минфин США сообщил о сокращении дефицита бюджета страны сильнее прогноза - 10.04.2025, ПРАЙМ
Минфин США сообщил о сокращении дефицита бюджета страны сильнее прогноза
Дефицит бюджета США в марте сократился до 160,53 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T21:15+0300
2025-04-10T21:15+0300
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экономика
минфин сша
дефицит бюджета
сокращение
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в марте сократился до 160,53 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 236,6 миллиарда долларов. В марте прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 236,556 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце снизились на 12,5% в годовом выражении, до 528,165 миллиарда долларов, доходы выросли на 24%, до 367,635 миллиарда долларов.
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минфин сша, дефицит бюджета, сокращение
Экономика, Минфин США, дефицит бюджета, сокращение
Минфин США сообщил о сокращении дефицита бюджета страны сильнее прогноза
Минфин США: дефицит бюджета страны в марте снизился до $160,5 млрд
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в марте сократился до 160,53 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 236,6 миллиарда долларов.
В марте прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 236,556 миллиарда долларов.
Минфин оценил дефицит бюджета России в январе-марте
Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце снизились на 12,5% в годовом выражении, до 528,165 миллиарда долларов, доходы выросли на 24%, до 367,635 миллиарда долларов.