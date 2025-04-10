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На Чукотке подключат к интернету отдаленные села

На Чукотке подключат к интернету отдаленные села - 10.04.2025, ПРАЙМ

На Чукотке подключат к интернету отдаленные села

Власти Чукотки договорились с российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440" об участии в пилотном проекте по обеспечению отдаленных сел региона... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T03:43+0300

2025-04-10T03:43+0300

2025-04-10T03:43+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – ПРАЙМ. Власти Чукотки договорились с российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440" об участии в пилотном проекте по обеспечению отдаленных сел региона широкополосным доступом к интернету с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. Выступая с отчетом о работе перед депутатами округа, Кузнецов отметил, что в рамках реализации поручения президента РФ об обеспечении скоростным интернетом Певека власти региона работают в двух направлениях: это строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и подключение к спутниковому интернету. "Договорились с российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440" об участии в пилотном проекте по предоставлению широкополосного доступа к интернету с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки в труднодоступных и малонаселенных пунктах. Речь идет о пяти населенных пунктах нашего округа. Работы по установке оборудования пройдут в 2026 году. В конце 2026 и начале 2027 года будет запуск", - сказал Кузнецов. По его словам, вместе с Минцифры России и "Ростелекомом" подготовлены два варианта строительства ВОЛС. Первый - по маршруту ГОК Кубака Магаданской области - Билибино – Певек, ее протяженность составит приблизительно 1615 километров. Цель подключения - 14950 человек. Второй вариант - подключение от границы Якутии до Билибино и Певека. Протяженность маршрута - 960 километров, подключить можно будет 11400 человек. "С Минцифры России продолжаем работу по определению источника финансирования строительства ВОЛС из средств федерального бюджета", - отметил губернатор. Он также рассказал, что по федеральному проекту устранения цифрового неравенства в населенных пунктах округа, где отсутствовала мобильная связь, в этом году будет установлено пять новых базовых станций. В декабре 2024 года сотрудница радио "Пурга" Анастасия Лаврентьева в ходе прямой линии президента Владимира Путина сообщила, что широкополосный интернет есть только в столице региона Анадыре. Президент ответил, что скоростной интернет в России, в том числе через спутниковые группировки, будет развиваться, никаких сбоев не будет. Анадырь и поселок Угольные Копи на Чукотке обеспечены высокоскоростным интернетом за счет подводной ВОЛС длиной 2,2 тысячи километров - это единственная наземная линия общей сети связи региона с остальной частью России. Она проложена в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность линии связи составляет 100 гигабит в секунду с возможностью расширения до 8 терабит в секунду. До строительства подводной ВОЛС на Чукотке спутниковая связь оставалась единственной доступной магистральной инфраструктурой связи.

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анадырь

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, общество , чукотка, анадырь, владивосток, владимир путин, ростелеком, гок, минцифры