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На Чукотке подключат к интернету отдаленные села - 10.04.2025, ПРАЙМ
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На Чукотке подключат к интернету отдаленные села
На Чукотке подключат к интернету отдаленные села - 10.04.2025, ПРАЙМ
На Чукотке подключат к интернету отдаленные села
Власти Чукотки договорились с российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440" об участии в пилотном проекте по обеспечению отдаленных сел региона... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T03:43+0300
2025-04-10T03:43+0300
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общество
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анадырь
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владимир путин
ростелеком
гок
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – ПРАЙМ. Власти Чукотки договорились с российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440" об участии в пилотном проекте по обеспечению отдаленных сел региона широкополосным доступом к интернету с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. Выступая с отчетом о работе перед депутатами округа, Кузнецов отметил, что в рамках реализации поручения президента РФ об обеспечении скоростным интернетом Певека власти региона работают в двух направлениях: это строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и подключение к спутниковому интернету. "Договорились с российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440" об участии в пилотном проекте по предоставлению широкополосного доступа к интернету с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки в труднодоступных и малонаселенных пунктах. Речь идет о пяти населенных пунктах нашего округа. Работы по установке оборудования пройдут в 2026 году. В конце 2026 и начале 2027 года будет запуск", - сказал Кузнецов. По его словам, вместе с Минцифры России и "Ростелекомом" подготовлены два варианта строительства ВОЛС. Первый - по маршруту ГОК Кубака Магаданской области - Билибино – Певек, ее протяженность составит приблизительно 1615 километров. Цель подключения - 14950 человек. Второй вариант - подключение от границы Якутии до Билибино и Певека. Протяженность маршрута - 960 километров, подключить можно будет 11400 человек. "С Минцифры России продолжаем работу по определению источника финансирования строительства ВОЛС из средств федерального бюджета", - отметил губернатор. Он также рассказал, что по федеральному проекту устранения цифрового неравенства в населенных пунктах округа, где отсутствовала мобильная связь, в этом году будет установлено пять новых базовых станций. В декабре 2024 года сотрудница радио "Пурга" Анастасия Лаврентьева в ходе прямой линии президента Владимира Путина сообщила, что широкополосный интернет есть только в столице региона Анадыре. Президент ответил, что скоростной интернет в России, в том числе через спутниковые группировки, будет развиваться, никаких сбоев не будет. Анадырь и поселок Угольные Копи на Чукотке обеспечены высокоскоростным интернетом за счет подводной ВОЛС длиной 2,2 тысячи километров - это единственная наземная линия общей сети связи региона с остальной частью России. Она проложена в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность линии связи составляет 100 гигабит в секунду с возможностью расширения до 8 терабит в секунду. До строительства подводной ВОЛС на Чукотке спутниковая связь оставалась единственной доступной магистральной инфраструктурой связи.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
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технологии, бизнес, общество , чукотка, анадырь, владивосток, владимир путин, ростелеком, гок, минцифры
Технологии, Бизнес, Общество , Чукотка, Анадырь, Владивосток, Владимир Путин, Ростелеком, ГОК, Минцифры
03:43 10.04.2025
 
На Чукотке подключат к интернету отдаленные села

Власти Чукотки договорились с "Бюро 1440" об участии в пилотном проекте

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – ПРАЙМ. Власти Чукотки договорились с российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440" об участии в пилотном проекте по обеспечению отдаленных сел региона широкополосным доступом к интернету с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
Выступая с отчетом о работе перед депутатами округа, Кузнецов отметил, что в рамках реализации поручения президента РФ об обеспечении скоростным интернетом Певека власти региона работают в двух направлениях: это строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и подключение к спутниковому интернету.
"Договорились с российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440" об участии в пилотном проекте по предоставлению широкополосного доступа к интернету с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки в труднодоступных и малонаселенных пунктах. Речь идет о пяти населенных пунктах нашего округа. Работы по установке оборудования пройдут в 2026 году. В конце 2026 и начале 2027 года будет запуск", - сказал Кузнецов.
По его словам, вместе с Минцифры России и "Ростелекомом" подготовлены два варианта строительства ВОЛС. Первый - по маршруту ГОК Кубака Магаданской области - Билибино – Певек, ее протяженность составит приблизительно 1615 километров. Цель подключения - 14950 человек. Второй вариант - подключение от границы Якутии до Билибино и Певека. Протяженность маршрута - 960 километров, подключить можно будет 11400 человек.
"С Минцифры России продолжаем работу по определению источника финансирования строительства ВОЛС из средств федерального бюджета", - отметил губернатор.
Он также рассказал, что по федеральному проекту устранения цифрового неравенства в населенных пунктах округа, где отсутствовала мобильная связь, в этом году будет установлено пять новых базовых станций.
В декабре 2024 года сотрудница радио "Пурга" Анастасия Лаврентьева в ходе прямой линии президента Владимира Путина сообщила, что широкополосный интернет есть только в столице региона Анадыре. Президент ответил, что скоростной интернет в России, в том числе через спутниковые группировки, будет развиваться, никаких сбоев не будет.
Анадырь и поселок Угольные Копи на Чукотке обеспечены высокоскоростным интернетом за счет подводной ВОЛС длиной 2,2 тысячи километров - это единственная наземная линия общей сети связи региона с остальной частью России. Она проложена в прибрежной акватории Берингова моря, коммерческая эксплуатация началась в первом квартале 2023 года. Пропускная способность линии связи составляет 100 гигабит в секунду с возможностью расширения до 8 терабит в секунду. До строительства подводной ВОЛС на Чукотке спутниковая связь оставалась единственной доступной магистральной инфраструктурой связи.
 
ТехнологииБизнесОбществоЧукоткаАнадырьВладивостокВладимир ПутинРостелекомГОКМинцифры
 
 
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