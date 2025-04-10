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На Чукотке запустят эфирное радиовещание
На Чукотке запустят эфирное радиовещание - 10.04.2025, ПРАЙМ
На Чукотке запустят эфирное радиовещание
Российская телевизионная и радиовещательная сеть планирует с конца 2026 года запустить эфирное радиовещание на всей территории Чукотки, сообщил губернатор... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T03:43+0300
2025-04-10T03:43+0300
2025-04-10T03:43+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – ПРАЙМ. Российская телевизионная и радиовещательная сеть планирует с конца 2026 года запустить эфирное радиовещание на всей территории Чукотки, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
"С Российской телевизионной и радиовещательной сетью договорились о запуске эфирного радиовещания на всей территории округа с конца 2026 года. Мы все понимаем, как важно для наших оленеводов иметь возможность получать информацию. На сентябрь этого года запланировано проектирование. В октябре будет доставлен передатчик. Летом следующего года в Анадыре будет смонтирована антенна. Она позволит обеспечить эфирное радиовещание на всей территории Чукотки", - отметил Кузнецов, выступая с отчетом о работе перед депутатами округа.
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технологии, россия, владивосток, чукотка, анадырь
Технологии, Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Чукотка, Анадырь
На Чукотке запустят эфирное радиовещание
Губернатор Кузнецов: на Чукотке с конца 2026 года запустят эфирное радиовещание
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – ПРАЙМ. Российская телевизионная и радиовещательная сеть планирует с конца 2026 года запустить эфирное радиовещание на всей территории Чукотки, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
"С Российской телевизионной и радиовещательной сетью договорились о запуске эфирного радиовещания на всей территории округа с конца 2026 года. Мы все понимаем, как важно для наших оленеводов иметь возможность получать информацию. На сентябрь этого года запланировано проектирование. В октябре будет доставлен передатчик. Летом следующего года в Анадыре будет смонтирована антенна. Она позволит обеспечить эфирное радиовещание на всей территории Чукотки", - отметил Кузнецов, выступая с отчетом о работе перед депутатами округа.