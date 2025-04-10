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На Чукотке запустят авиарейсы из Анадыря в Новосибирск и Владивосток

На Чукотке запустят авиарейсы из Анадыря в Новосибирск и Владивосток - 10.04.2025, ПРАЙМ

На Чукотке запустят авиарейсы из Анадыря в Новосибирск и Владивосток

Власти Чукотки ведут работу с федеральными органами власти о запуске авиарейсов из Анадыря в Новосибирск и Владивосток, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T03:58+0300

2025-04-10T03:58+0300

2025-04-10T03:58+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – ПРАЙМ. Власти Чукотки ведут работу с федеральными органами власти о запуске авиарейсов из Анадыря в Новосибирск и Владивосток, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. "Есть общественный запрос на рейсы до Новосибирска и Владивостока. Поэтому продолжим работу с федеральными органами исполнительной власти о возобновлении эти рейсов", - отметил Кузнецов, выступая с отчетом о работе перед депутатами округа. Сейчас из столицы Чукотки прямые межрегиональные рейсы выполняются только в Москву, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский.

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бизнес, россия, владивосток, чукотка, новосибирск