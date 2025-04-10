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На Чукотке запустят новый авиарейс из Анадыря в Красноярск - 10.04.2025, ПРАЙМ
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На Чукотке запустят новый авиарейс из Анадыря в Красноярск
На Чукотке запустят новый авиарейс из Анадыря в Красноярск - 10.04.2025, ПРАЙМ
На Чукотке запустят новый авиарейс из Анадыря в Красноярск
Правительство Чукотки договорилось с "Аэрофлотом" о запуске нового авиарейса Анадырь - Красноярск, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T04:49+0300
2025-04-10T04:49+0300
бизнес
россия
чукотка
владивосток
анадырь
аэрофлот
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – ПРАЙМ. Правительство Чукотки договорилось с "Аэрофлотом" о запуске нового авиарейса Анадырь - Красноярск, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. "Договорились с "Аэрофлотом" о запуске рейса в Красноярск. Запуск планируется с 1 июня. Билеты будут также субсидированы, продажи должны начаться в течение одного месяца. Коллеги из "Аэрофлота" формируют расписание", - сказал Кузнецов, выступая с отчетом о работе перед депутатами округа. Он отметил, что новый маршрут упростит перелеты для жителей Чукотки, обеспечив удобное сообщение с центральной частью России и международными направлениями. Сейчас из столицы Чукотки прямые межрегиональные рейсы выполняются только в Москву, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. Ранее Кузнецов сообщил, что идет работа по запуску авиарейсов из Анадыря в Новосибирск и Владивосток.
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бизнес, россия, чукотка, владивосток, анадырь, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Чукотка, Владивосток, Анадырь, Аэрофлот
04:49 10.04.2025
 
На Чукотке запустят новый авиарейс из Анадыря в Красноярск

Правительство Чукотки договорилось с "Аэрофлотом" о запуске авиарейса Анадырь - Красноярск

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – ПРАЙМ. Правительство Чукотки договорилось с "Аэрофлотом" о запуске нового авиарейса Анадырь - Красноярск, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
"Договорились с "Аэрофлотом" о запуске рейса в Красноярск. Запуск планируется с 1 июня. Билеты будут также субсидированы, продажи должны начаться в течение одного месяца. Коллеги из "Аэрофлота" формируют расписание", - сказал Кузнецов, выступая с отчетом о работе перед депутатами округа.
Он отметил, что новый маршрут упростит перелеты для жителей Чукотки, обеспечив удобное сообщение с центральной частью России и международными направлениями.
Сейчас из столицы Чукотки прямые межрегиональные рейсы выполняются только в Москву, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. Ранее Кузнецов сообщил, что идет работа по запуску авиарейсов из Анадыря в Новосибирск и Владивосток.
 
БизнесРОССИЯЧукоткаВладивостокАнадырьАэрофлот
 
 
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