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На Чукотке запустят новый авиарейс из Анадыря в Красноярск

На Чукотке запустят новый авиарейс из Анадыря в Красноярск - 10.04.2025, ПРАЙМ

На Чукотке запустят новый авиарейс из Анадыря в Красноярск

Правительство Чукотки договорилось с "Аэрофлотом" о запуске нового авиарейса Анадырь - Красноярск, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T04:49+0300

2025-04-10T04:49+0300

2025-04-10T04:49+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – ПРАЙМ. Правительство Чукотки договорилось с "Аэрофлотом" о запуске нового авиарейса Анадырь - Красноярск, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. "Договорились с "Аэрофлотом" о запуске рейса в Красноярск. Запуск планируется с 1 июня. Билеты будут также субсидированы, продажи должны начаться в течение одного месяца. Коллеги из "Аэрофлота" формируют расписание", - сказал Кузнецов, выступая с отчетом о работе перед депутатами округа. Он отметил, что новый маршрут упростит перелеты для жителей Чукотки, обеспечив удобное сообщение с центральной частью России и международными направлениями. Сейчас из столицы Чукотки прямые межрегиональные рейсы выполняются только в Москву, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. Ранее Кузнецов сообщил, что идет работа по запуску авиарейсов из Анадыря в Новосибирск и Владивосток.

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бизнес, россия, чукотка, владивосток, анадырь, аэрофлот