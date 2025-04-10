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Миллиардер призвал к пересмотру подходов к решению торговых споров США

Миллиардер призвал к пересмотру подходов к решению торговых споров США - 10.04.2025, ПРАЙМ

Миллиардер призвал к пересмотру подходов к решению торговых споров США

Американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио призвал все стороны к пересмотру подходов к переговорам по... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:13+0300

2025-04-10T15:13+0300

2025-04-10T15:13+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американский финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио призвал все стороны к пересмотру подходов к переговорам по урегулированию торговых споров США и высказался в пользу заключения сделки с Китаем. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - 84%. "Самое время всем участникам процесса пересмотреть свои подходы... Решение Трампа отказаться от худшего варианта действий и начать переговоры по урегулированию дисбалансов является более положительным подходом. Я надеюсь и рассчитываю на то, что нечто подобное будет предпринято в отношении Китая. Полагаю, что это подразумевает переговоры о заключении сделки, которая повысит курс юаня по отношению к доллару", - написал миллиардер в соцсети X. По мнению Далио, желаемый результат можно достигнуть путем продажи Китаем долларовых активов, а также путем смягчения фискальной и денежно-кредитной политики для стимулирования внутреннего спроса в Китае. "Следующим шагом администрации Трампа должно стать эффективное решение проблемы дефицита путем его сокращения до 3% ВВП", - добавил он.

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сша, пошлины