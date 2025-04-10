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FN: США могут провести делистинг акций компаний КНР с американских бирж

FN: США могут провести делистинг акций компаний КНР с американских бирж - 10.04.2025, ПРАЙМ

FN: США могут провести делистинг акций компаний КНР с американских бирж

Власти США могут провести делистинг акций китайских компаний с американских бирж, сообщает журналист Fox News Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T23:01+0300

2025-04-10T23:01+0300

2025-04-10T23:01+0300

экономика

биржи сша

делистинг

китай

акции

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Власти США могут провести делистинг акций китайских компаний с американских бирж, сообщает журналист Fox News Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа движется к возможному делистингу китайских публичных акций с бирж США", - написал он в социальной сети Х. Гаспарино отмечает, что угроза делистинга возникла на фоне торговой войны с Китаем, а также растущего желания Республиканской партии в конгрессе США исключить акции китайских компаний из обращения на американских биржах.

https://1prime.ru/20250409/birzhi-856529139.html

китай

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биржи сша, делистинг, китай, акции