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FN: США могут провести делистинг акций компаний КНР с американских бирж - 10.04.2025, ПРАЙМ
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FN: США могут провести делистинг акций компаний КНР с американских бирж
FN: США могут провести делистинг акций компаний КНР с американских бирж - 10.04.2025, ПРАЙМ
FN: США могут провести делистинг акций компаний КНР с американских бирж
Власти США могут провести делистинг акций китайских компаний с американских бирж, сообщает журналист Fox News Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T23:01+0300
2025-04-10T23:01+0300
экономика
биржи сша
делистинг
китай
акции
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Власти США могут провести делистинг акций китайских компаний с американских бирж, сообщает журналист Fox News Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники. "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа движется к возможному делистингу китайских публичных акций с бирж США", - написал он в социальной сети Х. Гаспарино отмечает, что угроза делистинга возникла на фоне торговой войны с Китаем, а также растущего желания Республиканской партии в конгрессе США исключить акции китайских компаний из обращения на американских биржах.
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биржи сша, делистинг, китай, акции
Экономика, биржи США, делистинг, КИТАЙ, Акции
23:01 10.04.2025
 
FN: США могут провести делистинг акций компаний КНР с американских бирж

Журналист FN: США могут провести делистинг акций компаний Китая с бирж США

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. Власти США могут провести делистинг акций китайских компаний с американских бирж, сообщает журналист Fox News Чарльз Гаспарино со ссылкой на источники.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа движется к возможному делистингу китайских публичных акций с бирж США", - написал он в социальной сети Х.
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Гаспарино отмечает, что угроза делистинга возникла на фоне торговой войны с Китаем, а также растущего желания Республиканской партии в конгрессе США исключить акции китайских компаний из обращения на американских биржах.
 
Экономикабиржи СШАделистингКИТАЙАкции
 
 
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