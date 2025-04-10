Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250410/dialog-856538202.html
"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией
"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией
Россия всегда готова к переговорам, поэтому создание европейской армии из-за мнимой угрозы со стороны Москвы является бессмысленным. Таким мнением на YouTube... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T08:09+0300
2025-04-10T08:09+0300
политика
россия
ес
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76264/39/762643917_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_3903a7250087efc01c614222209b2eb8.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия всегда готова к переговорам, поэтому создание европейской армии из-за мнимой угрозы со стороны Москвы является бессмысленным. Таким мнением на YouTube поделился экс-разведчик США Скотт Риттер."От России нет никакой угрозы, которую нельзя было бы решить через переговоры, Европа просто тратит деньги на ветер", — заметил эксперта.Риттер также утверждает, что создание европейской армии является долгосрочной задачей, требующей многолетних усилий. Он также добавил, что у Европы могут быть иные цели для создания полноценной армии.Ранее 19 марта Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая подразумевает выделение значительных средств на укрепление обороны европейских стран и поддержку Украины оружием.
https://1prime.ru/20250409/ekonomika-856497073.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76264/39/762643917_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_250c1041305031bcd8001fe3a1a45ac8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, сша
Политика, РОССИЯ, ЕС, США
08:09 10.04.2025
 
"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией

Аналитик Риттер: Европе необходимо восстановить диалог с Россией

© fotolia.com / nitoФлаг и деньги Евросоюза
Флаг и деньги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© fotolia.com / nito
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия всегда готова к переговорам, поэтому создание европейской армии из-за мнимой угрозы со стороны Москвы является бессмысленным. Таким мнением на YouTube поделился экс-разведчик США Скотт Риттер.
"От России нет никакой угрозы, которую нельзя было бы решить через переговоры, Европа просто тратит деньги на ветер", — заметил эксперта.
Риттер также утверждает, что создание европейской армии является долгосрочной задачей, требующей многолетних усилий. Он также добавил, что у Европы могут быть иные цели для создания полноценной армии.
Ранее 19 марта Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая подразумевает выделение значительных средств на укрепление обороны европейских стран и поддержку Украины оружием.
Празднование Дня Государственного флага - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
"Заработали немало". В США неожиданно высказались о российской экономике
Вчера, 08:33
 
ПолитикаРОССИЯЕССША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала