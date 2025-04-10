https://1prime.ru/20250410/dialog-856538202.html

"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией

"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией

Россия всегда готова к переговорам, поэтому создание европейской армии из-за мнимой угрозы со стороны Москвы является бессмысленным. Таким мнением на YouTube... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T08:09+0300

2025-04-10T08:09+0300

2025-04-10T08:09+0300

политика

россия

ес

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/76264/39/762643917_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_3903a7250087efc01c614222209b2eb8.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия всегда готова к переговорам, поэтому создание европейской армии из-за мнимой угрозы со стороны Москвы является бессмысленным. Таким мнением на YouTube поделился экс-разведчик США Скотт Риттер."От России нет никакой угрозы, которую нельзя было бы решить через переговоры, Европа просто тратит деньги на ветер", — заметил эксперта.Риттер также утверждает, что создание европейской армии является долгосрочной задачей, требующей многолетних усилий. Он также добавил, что у Европы могут быть иные цели для создания полноценной армии.Ранее 19 марта Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая подразумевает выделение значительных средств на укрепление обороны европейских стран и поддержку Украины оружием.

https://1prime.ru/20250409/ekonomika-856497073.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, сша