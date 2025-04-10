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"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией
"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией
Россия всегда готова к переговорам, поэтому создание европейской армии из-за мнимой угрозы со стороны Москвы является бессмысленным. Таким мнением на YouTube... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T08:09+0300
2025-04-10T08:09+0300
2025-04-10T08:09+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия всегда готова к переговорам, поэтому создание европейской армии из-за мнимой угрозы со стороны Москвы является бессмысленным. Таким мнением на YouTube поделился экс-разведчик США Скотт Риттер."От России нет никакой угрозы, которую нельзя было бы решить через переговоры, Европа просто тратит деньги на ветер", — заметил эксперта.Риттер также утверждает, что создание европейской армии является долгосрочной задачей, требующей многолетних усилий. Он также добавил, что у Европы могут быть иные цели для создания полноценной армии.Ранее 19 марта Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая подразумевает выделение значительных средств на укрепление обороны европейских стран и поддержку Украины оружием.
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россия, ес, сша
Политика, РОССИЯ, ЕС, США
"Деньги на ветер". В США раскрыли ошибку ЕС в отношениях с Россией
Аналитик Риттер: Европе необходимо восстановить диалог с Россией
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ.
Россия всегда готова к переговорам, поэтому создание европейской армии из-за мнимой угрозы со стороны Москвы является бессмысленным. Таким мнением на YouTube
поделился экс-разведчик США Скотт Риттер.
"От России нет никакой угрозы, которую нельзя было бы решить через переговоры, Европа просто тратит деньги на ветер", — заметил эксперта.
Риттер также утверждает, что создание европейской армии является долгосрочной задачей, требующей многолетних усилий. Он также добавил, что у Европы могут быть иные цели для создания полноценной армии.
Ранее 19 марта Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая подразумевает выделение значительных средств на укрепление обороны европейских стран и поддержку Украины оружием.
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