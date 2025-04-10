https://1prime.ru/20250410/dividendy-856557243.html

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за четвертый квартал

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за четвертый квартал - 10.04.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за четвертый квартал

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал в размере 43,11 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, следует из... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:54+0300

2025-04-10T15:54+0300

2025-04-10T15:54+0300

энергетика

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал в размере 43,11 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, следует из сообщения компании. "Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:.. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: ... на одну привилегированную акцию в размере 43 рубля 11 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 43 рубля 11 копеек", - сообщила компания. В сообщении указывается, что общий размер дивидендов за 2024 год рекомендован в 98,7 рубля, включая уже выплаченные 55,59 рубля по результатам шести и девяти месяцев. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 2 июня.

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