https://1prime.ru/20250410/dividendy-856557243.html
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за четвертый квартал
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за четвертый квартал - 10.04.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за четвертый квартал
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал в размере 43,11 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, следует из... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:54+0300
2025-04-10T15:54+0300
2025-04-10T15:54+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал в размере 43,11 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, следует из сообщения компании. "Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:.. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: ... на одну привилегированную акцию в размере 43 рубля 11 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 43 рубля 11 копеек", - сообщила компания. В сообщении указывается, что общий размер дивидендов за 2024 год рекомендован в 98,7 рубля, включая уже выплаченные 55,59 рубля по результатам шести и девяти месяцев. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 2 июня.
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Энергетика, Рынки, Бизнес, МОСКВА, Татнефть
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за четвертый квартал
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды в 43,11 руб на акцию
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал в размере 43,11 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, следует из сообщения компании.
"Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:.. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: ... на одну привилегированную акцию в размере 43 рубля 11 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 43 рубля 11 копеек", - сообщила компания.
В сообщении указывается, что общий размер дивидендов за 2024 год рекомендован в 98,7 рубля, включая уже выплаченные 55,59 рубля по результатам шести и девяти месяцев.
Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 2 июня.
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