https://1prime.ru/20250410/dividendy-856561501.html
Совет директоров "Делимобиля" решил не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Делимобиля" решил не выплачивать дивиденды за 2024 год - 10.04.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Делимобиля" решил не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Делимобиля" единогласно рекомендовал собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:33+0300
2025-04-10T17:33+0300
2025-04-10T17:33+0300
экономика
делимобиль
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Делимобиля" единогласно рекомендовал собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества за 2024 год, сообщила компания по итогам заседания совета директоров. "Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО "Каршеринг Руссия" по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года... Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать", - говорится в отчете. Чистая прибыль каршерингового сервиса "Делимобиль" по МСФО в 2024 году уменьшилась в 241 раз и составила 8 миллионов рублей. Выручка компании за этот период увеличилась на 33%, до 27,9 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 10% по сравнению с 2023 годом, до 5,8 миллиарда. Рентабельность по EBITDA в 2024 году составила 21%.
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делимобиль, совет директоров, дивиденды
Экономика, Делимобиль, совет директоров, дивиденды
Совет директоров "Делимобиля" решил не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров "Делимобиля" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Делимобиля" единогласно рекомендовал собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества за 2024 год, сообщила компания по итогам заседания совета директоров.
"Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО "Каршеринг Руссия" по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года... Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать", - говорится в отчете.
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Чистая прибыль каршерингового сервиса "Делимобиль" по МСФО в 2024 году уменьшилась в 241 раз и составила 8 миллионов рублей. Выручка компании за этот период увеличилась на 33%, до 27,9 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 10% по сравнению с 2023 годом, до 5,8 миллиарда. Рентабельность по EBITDA в 2024 году составила 21%.