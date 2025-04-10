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Душевые доходы в ряде городов России выросли по итогам первого квартала

Душевые доходы в ряде городов России выросли по итогам первого квартала - 10.04.2025, ПРАЙМ

Душевые доходы в ряде городов России выросли по итогам первого квартала

Душевые доходы в ряде городов России с численностью населения более 100 тысяч человек выросли в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:24+0300

2025-04-10T10:24+0300

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экономика

россия

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Душевые доходы в ряде городов России с численностью населения более 100 тысяч человек выросли в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в числе лидеров по росту - Южно-Сахалинск, Чебоксары, Владимир, а также Астрахань и Сочи, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В части роста душевого дохода в лидеры в 1-м квартале вышли Южно-Сахалинск, Раменское, Чебоксары, Владимир, Кызыл, Петрозаводск, Астрахань, Красногорск, Ханты-Мансийск, Сочи, Оренбург, Петропавловск-Камчатский, Одинцово, Киров, Сызрань", - сказано в исследовании. Согласно таблице, приведенной в исследовании, доходы на человека в Южно-Сахалинске выросли на 27% - до 57 тысяч рублей, в Раменском – на 25%, до 64 тысяч рублей. В Чебоксарах, Владимире и Кызыле рост составил 24% - до 55 тысяч, 59 тысяч и 44 тысяч рублей соответственно. В Петрозаводске, Астрахани, Красногорске и Ханты-Мансийске показатель вырос на 23% и составил 55 тысяч, 50 тысяч, 75 тысяч и 51 тысячу рублей соответственно. В Сочи, Оренбурге и Петропавловске-Камчатском зафиксирован рост на 22% (до 61 тысячи, 53 тысяч и 56 тысяч рублей); в Одинцово, Кирове и Сызрани – на 21% (до 74 тысяч, 54 тысяч и 52 тысяч рублей соответственно). "Города с самым высоким уровнем душевого дохода – это Москва, Санкт-Петербург, Красногорск, Одинцово, Реутов, Химки, Люберцы, Видное, Мытищи, Королёв, Балашиха, Долгопрудный, Пушкино, Щёлково, Домодедово", - отмечается в исследовании. Его авторы поясняют, что денежные доходы включают зарплату наемных работников; доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности; такие социальные выплаты как пенсии, пособия, стипендии; а также доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, другие инвестиционные доходы и прочие денежные поступления. Оценки душевых денежных доходов были получены с использованием математического моделирования, отмечает Финансовый университет. В его основу были положены данные по потребительской активности населения городов, собранные с использованием социологических исследований, а также статистика по городам и регионам России из открытых источников.

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