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Доллар дешевеет к другим валютам перед выходом данных по экономике США

Доллар дешевеет к другим валютам перед выходом данных по экономике США - 10.04.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к другим валютам перед выходом данных по экономике США

Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг утром перед публикацией экономических показателей в США, свидетельствуют данные торгов. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T09:07+0300

2025-04-10T09:07+0300

2025-04-10T09:07+0300

экономика

рынки

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг утром перед публикацией экономических показателей в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.55 мск курс евро к доллару рос до 1,10984 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,10948 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 146,68 иены со 147,75 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,35%, до 102,63 пункта. В четверг аналитики будут оценивать статистику по США. Так, министерство труда страны опубликует данные по потребительским ценам. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее. Кроме того, министерство труда обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 5 апреля. Прогнозируется, что их количество поднялось на 4 тысячи - до 223 тысяч заявок.

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