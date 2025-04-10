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Доллар дешевеет в ожидании макростатистики из США

Доллар дешевеет в ожидании макростатистики из США - 10.04.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет в ожидании макростатистики из США

Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, перед публикацией макростатистики из США, свидетельствуют... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T12:10+0300

2025-04-10T12:10+0300

2025-04-10T12:10+0300

экономика

рынки

сша

китай

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, перед публикацией макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.02 мск курс евро к доллару растёт до 1,1037 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0948 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшается до 146,30 иены со 147,75 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,67%, до 102,3 пункта. Позднее в четверг будет опубликован индекс потребительских цен в США. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее. Также прогнозируется замедление базовой годовой инфляции до 3% с 3,1%. В то же время министерство труда обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 5 апреля. Прогнозируется, что их количество поднялось на 4 тысячи - до 223 тысяч заявок. Инвесторы обращают внимание и на протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованный в среду. Согласно документу, участники заседания отметили рост неопределенности перспектив экономики страны, а также усиление рисков ускорения инфляции и понижения занятости. Регулятор отметил, что кредитно-денежная политика ФРС имеет все возможности для реагирования на будущие события и может сохраняться ограничительной дольше, если инфляция будет оставаться повышенной. Трейдеры продолжают следить и за новостями об импортных пошлинах. Для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные тарифные ставки при ввозе товаров в США, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. А 9 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать не повышенные, а базовые импортные пошлины в 10%.

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рынки, сша, китай