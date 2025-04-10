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Доллар усилил снижение к евро и иене
Доллар усилил снижение к евро и иене - 10.04.2025, ПРАЙМ
Доллар усилил снижение к евро и иене
Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к евро и иене до 2% в четверг после публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:13+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к евро и иене до 2% в четверг после публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.00 мск курс евро к доллару рос на 1,65% - до 1,1126 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0948 доллара за евро, курс доллара к иене снижался на 1,9% - до 144,78 иены со 147,75 иены за доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,11 доллара, иена - до 145,4 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 17.00 мск опускался на 1,47%, до 101,48 пункта. В четверг трейдеры обратили внимание на макростатистику по стране. Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,8% в феврале, аналитики прогнозировали ее на уровне 2,6%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%. Позднее также будут опубликованы данные о бюджете США. Ожидается, что дефицит бюджета США в марте снизился до 236,6 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее.
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торги, доллар, евро, иена
Экономика, Торги, доллар, евро, иена
Доллар усилил снижение к евро и иене
Доллар усилил снижение к евро и иене до 2% после выхода данных по США
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к евро и иене до 2% в четверг после публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.00 мск курс евро к доллару рос на 1,65% - до 1,1126 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0948 доллара за евро, курс доллара к иене снижался на 1,9% - до 144,78 иены со 147,75 иены за доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,11 доллара, иена - до 145,4 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 17.00 мск опускался на 1,47%, до 101,48 пункта.
В четверг трейдеры обратили внимание на макростатистику по стране. Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,8% в феврале, аналитики прогнозировали ее на уровне 2,6%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%.
Стоимость юаня к доллару опустилась до самого низкого уровня с 2007 года
Позднее также будут опубликованы данные о бюджете США. Ожидается, что дефицит бюджета США в марте снизился до 236,6 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее.