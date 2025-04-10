Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар усилил снижение к евро и иене - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/dollar-856560315.html
Доллар усилил снижение к евро и иене
Доллар усилил снижение к евро и иене - 10.04.2025, ПРАЙМ
Доллар усилил снижение к евро и иене
Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к евро и иене до 2% в четверг после публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:13+0300
2025-04-10T17:13+0300
экономика
торги
доллар
евро
иена
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fb7e2522c3f3d3b3388734900066578.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к евро и иене до 2% в четверг после публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.00 мск курс евро к доллару рос на 1,65% - до 1,1126 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0948 доллара за евро, курс доллара к иене снижался на 1,9% - до 144,78 иены со 147,75 иены за доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,11 доллара, иена - до 145,4 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 17.00 мск опускался на 1,47%, до 101,48 пункта. В четверг трейдеры обратили внимание на макростатистику по стране. Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,8% в феврале, аналитики прогнозировали ее на уровне 2,6%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%. Позднее также будут опубликованы данные о бюджете США. Ожидается, что дефицит бюджета США в марте снизился до 236,6 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее.
https://1prime.ru/20250410/yuan-856545804.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94796ad84b950bb4784d06c2e255cb4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, доллар, евро, иена
Экономика, Торги, доллар, евро, иена
17:13 10.04.2025
 
Доллар усилил снижение к евро и иене

Доллар усилил снижение к евро и иене до 2% после выхода данных по США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Стоимость доллара ускорила снижение по отношению к евро и иене до 2% в четверг после публикации данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.00 мск курс евро к доллару рос на 1,65% - до 1,1126 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0948 доллара за евро, курс доллара к иене снижался на 1,9% - до 144,78 иены со 147,75 иены за доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,11 доллара, иена - до 145,4 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 17.00 мск опускался на 1,47%, до 101,48 пункта.
В четверг трейдеры обратили внимание на макростатистику по стране. Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,8% в феврале, аналитики прогнозировали ее на уровне 2,6%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%.
Китайский юань и доллары США - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Стоимость юаня к доллару опустилась до самого низкого уровня с 2007 года
11:00
Позднее также будут опубликованы данные о бюджете США. Ожидается, что дефицит бюджета США в марте снизился до 236,6 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее.
 
ЭкономикаТоргидолларевроиена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала