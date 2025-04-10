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Путин оценил результаты работы "Дом.РФ"
Путин оценил результаты работы "Дом.РФ" - 10.04.2025, ПРАЙМ
Путин оценил результаты работы "Дом.РФ"
Президент России Владимир Путин назвал хорошими результаты работы "Дом.РФ", несмотря на большой объем вопросов, которые требуют решений. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T14:39+0300
2025-04-10T14:39+0300
2025-04-10T14:39+0300
экономика
владимир путин
дом.рф
работа
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал хорошими результаты работы "Дом.РФ", несмотря на большой объем вопросов, которые требуют решений. Путин в четверг принял с докладом гендиректора "Дом.РФ" Виталия Мутко. Российский президент отметил, что вопросы жилищного строительства в РФ являются ключевыми, от них зависит благосостояние россиян. "В огромном количестве задач, которые здесь имеются, конечно, особая роль принадлежит вашей компании. В целом, разумеется, как всегда, вопросов, требующих решения, много, понятно, и организационных, и на финансовых, но за последние годы проделана большая работа. Это хорошая работа и хороший результат", - заявил Путин, говоря о результатах работы "Дом.РФ".
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владимир путин, дом.рф, работа
Экономика, Владимир Путин, Дом.РФ, работа
Путин оценил результаты работы "Дом.РФ"
Путин: результаты работы "Дом.РФ" хорошие, несмотря на большое количество задач
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал хорошими результаты работы "Дом.РФ", несмотря на большой объем вопросов, которые требуют решений.
Путин в четверг принял с докладом гендиректора "Дом.РФ" Виталия Мутко. Российский президент отметил, что вопросы жилищного строительства в РФ являются ключевыми, от них зависит благосостояние россиян.
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"В огромном количестве задач, которые здесь имеются, конечно, особая роль принадлежит вашей компании. В целом, разумеется, как всегда, вопросов, требующих решения, много, понятно, и организационных, и на финансовых, но за последние годы проделана большая работа. Это хорошая работа и хороший результат", - заявил Путин, говоря о результатах работы "Дом.РФ".