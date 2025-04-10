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Путин оценил результаты работы "Дом.РФ"

Путин оценил результаты работы "Дом.РФ" - 10.04.2025, ПРАЙМ

Путин оценил результаты работы "Дом.РФ"

Президент России Владимир Путин назвал хорошими результаты работы "Дом.РФ", несмотря на большой объем вопросов, которые требуют решений. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T14:39+0300

2025-04-10T14:39+0300

2025-04-10T14:39+0300

экономика

владимир путин

дом.рф

работа

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал хорошими результаты работы "Дом.РФ", несмотря на большой объем вопросов, которые требуют решений. Путин в четверг принял с докладом гендиректора "Дом.РФ" Виталия Мутко. Российский президент отметил, что вопросы жилищного строительства в РФ являются ключевыми, от них зависит благосостояние россиян. "В огромном количестве задач, которые здесь имеются, конечно, особая роль принадлежит вашей компании. В целом, разумеется, как всегда, вопросов, требующих решения, много, понятно, и организационных, и на финансовых, но за последние годы проделана большая работа. Это хорошая работа и хороший результат", - заявил Путин, говоря о результатах работы "Дом.РФ".

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владимир путин, дом.рф, работа