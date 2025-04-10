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ГУ МЧС сообщило об открытии движения по Военно-Грузинской дороге

ГУ МЧС сообщило об открытии движения по Военно-Грузинской дороге - 10.04.2025, ПРАЙМ

ГУ МЧС сообщило об открытии движения по Военно-Грузинской дороге

Движение по Военно-Грузинской дороге через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыли в четверг для легковых автомобилей и... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T17:11+0300

2025-04-10T17:11+0300

2025-04-10T17:12+0300

экономика

мчс россии

военно-грузинская дорога

движение

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НАЛЬЧИК, 10 апр - ПРАЙМ. Движение по Военно-Грузинской дороге через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыли в четверг для легковых автомобилей и автобусов, проезд для грузовиков по-прежнему запрещен, сообщило ГУ МЧС РФ по Северной Осетии. В среду с 04.00 мск дорогу закрыли из-за ухудшения погодных условий. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 15.30 10 апреля", - говорится в сообщении.

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мчс россии, военно-грузинская дорога, движение