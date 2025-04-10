https://1prime.ru/20250410/dvizhenie-856560198.html
ГУ МЧС сообщило об открытии движения по Военно-Грузинской дороге
ГУ МЧС сообщило об открытии движения по Военно-Грузинской дороге - 10.04.2025, ПРАЙМ
ГУ МЧС сообщило об открытии движения по Военно-Грузинской дороге
Движение по Военно-Грузинской дороге через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыли в четверг для легковых автомобилей и... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:11+0300
2025-04-10T17:11+0300
2025-04-10T17:12+0300
экономика
мчс россии
военно-грузинская дорога
движение
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75734/73/757347311_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_065e922813c23b60accdfa67f61c6a94.jpg
НАЛЬЧИК, 10 апр - ПРАЙМ. Движение по Военно-Грузинской дороге через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыли в четверг для легковых автомобилей и автобусов, проезд для грузовиков по-прежнему запрещен, сообщило ГУ МЧС РФ по Северной Осетии. В среду с 04.00 мск дорогу закрыли из-за ухудшения погодных условий. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 15.30 10 апреля", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250324/kamaz-856043866.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75734/73/757347311_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_391e52a99699529c3c98246f1fa03636.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии, военно-грузинская дорога, движение
Экономика, МЧС России, Военно-Грузинская дорога, движение
ГУ МЧС сообщило об открытии движения по Военно-Грузинской дороге
ГУ МЧС: Военно-Грузинскую дорогу открыли для автомобилей и автобусов
НАЛЬЧИК, 10 апр - ПРАЙМ. Движение по Военно-Грузинской дороге через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыли в четверг для легковых автомобилей и автобусов, проезд для грузовиков по-прежнему запрещен, сообщило ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.
В среду с 04.00 мск дорогу закрыли из-за ухудшения погодных условий.
"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 15.30 10 апреля", - говорится в сообщении.
"Камаз" собрал каркас кабины поколения К5 для нового автомобиля МЧС