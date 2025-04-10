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ГУ МЧС сообщило об открытии движения по Военно-Грузинской дороге - 10.04.2025, ПРАЙМ
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ГУ МЧС сообщило об открытии движения по Военно-Грузинской дороге
ГУ МЧС сообщило об открытии движения по Военно-Грузинской дороге - 10.04.2025, ПРАЙМ
ГУ МЧС сообщило об открытии движения по Военно-Грузинской дороге
Движение по Военно-Грузинской дороге через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыли в четверг для легковых автомобилей и... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:11+0300
2025-04-10T17:12+0300
экономика
мчс россии
военно-грузинская дорога
движение
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НАЛЬЧИК, 10 апр - ПРАЙМ. Движение по Военно-Грузинской дороге через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыли в четверг для легковых автомобилей и автобусов, проезд для грузовиков по-прежнему запрещен, сообщило ГУ МЧС РФ по Северной Осетии. В среду с 04.00 мск дорогу закрыли из-за ухудшения погодных условий. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 15.30 10 апреля", - говорится в сообщении.
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мчс россии, военно-грузинская дорога, движение
Экономика, МЧС России, Военно-Грузинская дорога, движение
17:11 10.04.2025 (обновлено: 17:12 10.04.2025)
 
ГУ МЧС сообщило об открытии движения по Военно-Грузинской дороге

ГУ МЧС: Военно-Грузинскую дорогу открыли для автомобилей и автобусов

Военно-грузинская дорога вновь открыта для проезда машин
Военно-грузинская дорога вновь открыта для проезда машин
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НАЛЬЧИК, 10 апр - ПРАЙМ. Движение по Военно-Грузинской дороге через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыли в четверг для легковых автомобилей и автобусов, проезд для грузовиков по-прежнему запрещен, сообщило ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.
В среду с 04.00 мск дорогу закрыли из-за ухудшения погодных условий.
"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 15.30 10 апреля", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаМЧС РоссииВоенно-Грузинская дорогадвижение
 
 
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