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ФТС РФ сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"

ФТС РФ сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс" - 10.04.2025, ПРАЙМ

ФТС РФ сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией в направлении на выезд из России временно приостановлено для всех видов транспорта из-за... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T20:39+0300

2025-04-10T20:39+0300

2025-04-10T20:39+0300

экономика

фтс россии

кпп "верхний ларс"

движение

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией в направлении на выезд из России временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "В связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска Верхний Ларс в направлении на выезд из РФ приостановлено для всех видов транспорта, в том числе и для легкового", - говорится в сообщении. Ранее в четверг ФТС сообщила о возобновлении движения через "Верхний Ларс" в обоих направлениях для легкового транспорта и автобусов в связи с расчисткой дорожного полотна в Грузии.

https://1prime.ru/20250205/fts-854699336.html

кпп "верхний ларс"

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фтс россии, кпп "верхний ларс", движение