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ФТС РФ сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс" - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФТС РФ сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"
ФТС РФ сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс" - 10.04.2025, ПРАЙМ
ФТС РФ сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"
Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией в направлении на выезд из России временно приостановлено для всех видов транспорта из-за... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T20:39+0300
2025-04-10T20:39+0300
экономика
фтс россии
кпп "верхний ларс"
движение
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией в направлении на выезд из России временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. "В связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска Верхний Ларс в направлении на выезд из РФ приостановлено для всех видов транспорта, в том числе и для легкового", - говорится в сообщении. Ранее в четверг ФТС сообщила о возобновлении движения через "Верхний Ларс" в обоих направлениях для легкового транспорта и автобусов в связи с расчисткой дорожного полотна в Грузии.
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кпп "верхний ларс"
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фтс россии, кпп "верхний ларс", движение
Экономика, ФТС России, КПП "Верхний Ларс", движение
20:39 10.04.2025
 
ФТС РФ сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"

ФТС РФ: движение через "Верхний Ларс" приостановлено для всех видов транспорта

Движение через пункт Верхний Ларс - Казбеги
Движение через пункт Верхний Ларс - Казбеги
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ с Грузией в направлении на выезд из России временно приостановлено для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"В связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска Верхний Ларс в направлении на выезд из РФ приостановлено для всех видов транспорта, в том числе и для легкового", - говорится в сообщении.
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
ФТС сообщила о приостановке движения через "Верхний Ларс"
5 февраля, 17:40
Ранее в четверг ФТС сообщила о возобновлении движения через "Верхний Ларс" в обоих направлениях для легкового транспорта и автобусов в связи с расчисткой дорожного полотна в Грузии.
 
ЭкономикаФТС РоссииКПП "Верхний Ларс"движение
 
 
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