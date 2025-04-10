Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КНР на фоне пошлин США продолжит привносить уверенность в мировую экономику - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/ekonomika-856544964.html
КНР на фоне пошлин США продолжит привносить уверенность в мировую экономику
КНР на фоне пошлин США продолжит привносить уверенность в мировую экономику - 10.04.2025, ПРАЙМ
КНР на фоне пошлин США продолжит привносить уверенность в мировую экономику
Китай на фоне пошлин США продолжит привносить больше уверенности в мировую экономику путем собственного стабильного развития, заявила на брифинге в четверг... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T10:45+0300
2025-04-10T10:45+0300
экономика
мировая экономика
китай
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82879/14/828791445_0:200:3500:2169_1920x0_80_0_0_848bba3a005481c84046202d4b9c62b7.jpg
ПЕКИН, 10 апр - ПРАЙМ. Китай на фоне пошлин США продолжит привносить больше уверенности в мировую экономику путем собственного стабильного развития, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. "Китай, будучи второй экономикой мира и вторым по величине потребительским рынком, в условиях запугивания таможенными пошлинами со стороны США будет неуклонно продвигать открытость на высоком уровне, неизменно следовать своему собственному пути и привносить больше определенности в мировую экономику путем собственного устойчивого развития", - сказала Хэ Юнцянь. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Америки с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение руководством в Вашингтоне пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое КНР якобы проявил в отношении мировых рынков, власти в Вашингтоне немедленно повышают пошлины на китайские товары до 125%.
https://1prime.ru/20250410/poshliny-856541657.html
китай
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82879/14/828791445_170:0:3330:2370_1920x0_80_0_0_352cc1a70d6d1474b810320eba92259c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
10:45 10.04.2025
 
КНР на фоне пошлин США продолжит привносить уверенность в мировую экономику

Минкоммерции: КНР на фоне пошлин продолжит привносить уверенность в мировую экономику

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© AFP / Jason Lee/Pool
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 10 апр - ПРАЙМ. Китай на фоне пошлин США продолжит привносить больше уверенности в мировую экономику путем собственного стабильного развития, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.
"Китай, будучи второй экономикой мира и вторым по величине потребительским рынком, в условиях запугивания таможенными пошлинами со стороны США будет неуклонно продвигать открытость на высоком уровне, неизменно следовать своему собственному пути и привносить больше определенности в мировую экономику путем собственного устойчивого развития", - сказала Хэ Юнцянь.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Америки с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение руководством в Вашингтоне пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое КНР якобы проявил в отношении мировых рынков, власти в Вашингтоне немедленно повышают пошлины на китайские товары до 125%.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Глава ЕК оценила решение Трампа по пошлинам
09:46
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала