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КНР на фоне пошлин США продолжит привносить уверенность в мировую экономику

КНР на фоне пошлин США продолжит привносить уверенность в мировую экономику - 10.04.2025, ПРАЙМ

КНР на фоне пошлин США продолжит привносить уверенность в мировую экономику

Китай на фоне пошлин США продолжит привносить больше уверенности в мировую экономику путем собственного стабильного развития, заявила на брифинге в четверг... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:45+0300

2025-04-10T10:45+0300

2025-04-10T10:45+0300

экономика

мировая экономика

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ПЕКИН, 10 апр - ПРАЙМ. Китай на фоне пошлин США продолжит привносить больше уверенности в мировую экономику путем собственного стабильного развития, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. "Китай, будучи второй экономикой мира и вторым по величине потребительским рынком, в условиях запугивания таможенными пошлинами со стороны США будет неуклонно продвигать открытость на высоком уровне, неизменно следовать своему собственному пути и привносить больше определенности в мировую экономику путем собственного устойчивого развития", - сказала Хэ Юнцянь. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Америки с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Тем не менее американский президент в среду заявил, что в отношении более чем 75 стран Штаты немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34% до 84%. Это стало ответом на повышение руководством в Вашингтоне пошлин в отношении китайских товаров до 104%. Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое КНР якобы проявил в отношении мировых рынков, власти в Вашингтоне немедленно повышают пошлины на китайские товары до 125%.

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мировая экономика, китай, сша, вашингтон, дональд трамп