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Эксперт предрек ожесточенную борьбу за российский рынок

Эксперт предрек ожесточенную борьбу за российский рынок - 10.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт предрек ожесточенную борьбу за российский рынок

Торговые пошлины, введенные США, спровоцируют ожесточенную борьбу за российский рынок, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", экономический эксперт | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T07:05+0300

2025-04-10T07:05+0300

2025-04-10T07:05+0300

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. Торговые пошлины, введенные США, спровоцируют ожесточенную борьбу за российский рынок, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", экономический эксперт Олег Николаев. "Огромные потоки товаров из Китая, Вьетнама и других стран, которые десятилетиями работали на американского потребителя, будут искать новые рынки сбыта. В этой связи стоит ожидать ожесточенной борьбы за российский рынок", - сказал Николаев. По его словам, мир стоит на пороге масштабных экономических сдвигов, которые будут выражаться в формировании новых торговых альянсов, новых направлений торговых потоков и новых инвестиционных планов. "И похоже, что ВТО как глобальный институт печально идет вслед за ООН, куда-то за горизонт. Старые правила для всех больше не действуют, на ходу создаются новые", - сказал Николаев. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.

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россия, сша, симферополь, китай, дональд трамп, вто, оон