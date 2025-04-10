Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предрек ожесточенную борьбу за российский рынок - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/ekspert-856537500.html
Эксперт предрек ожесточенную борьбу за российский рынок
Эксперт предрек ожесточенную борьбу за российский рынок - 10.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт предрек ожесточенную борьбу за российский рынок
Торговые пошлины, введенные США, спровоцируют ожесточенную борьбу за российский рынок, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", экономический эксперт | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T07:05+0300
2025-04-10T07:05+0300
экономика
россия
сша
симферополь
китай
дональд трамп
вто
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856537500.jpg?1744257949
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. Торговые пошлины, введенные США, спровоцируют ожесточенную борьбу за российский рынок, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", экономический эксперт Олег Николаев. "Огромные потоки товаров из Китая, Вьетнама и других стран, которые десятилетиями работали на американского потребителя, будут искать новые рынки сбыта. В этой связи стоит ожидать ожесточенной борьбы за российский рынок", - сказал Николаев. По его словам, мир стоит на пороге масштабных экономических сдвигов, которые будут выражаться в формировании новых торговых альянсов, новых направлений торговых потоков и новых инвестиционных планов. "И похоже, что ВТО как глобальный институт печально идет вслед за ООН, куда-то за горизонт. Старые правила для всех больше не действуют, на ходу создаются новые", - сказал Николаев. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
сша
симферополь
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, симферополь, китай, дональд трамп, вто, оон
Экономика, РОССИЯ, США, СИМФЕРОПОЛЬ, КИТАЙ, Дональд Трамп, ВТО, ООН
07:05 10.04.2025
 
Эксперт предрек ожесточенную борьбу за российский рынок

Эксперт Николаев: пошлины США спровоцируют ожесточенную борьбу за российский рынок

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. Торговые пошлины, введенные США, спровоцируют ожесточенную борьбу за российский рынок, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", экономический эксперт Олег Николаев.
"Огромные потоки товаров из Китая, Вьетнама и других стран, которые десятилетиями работали на американского потребителя, будут искать новые рынки сбыта. В этой связи стоит ожидать ожесточенной борьбы за российский рынок", - сказал Николаев.
По его словам, мир стоит на пороге масштабных экономических сдвигов, которые будут выражаться в формировании новых торговых альянсов, новых направлений торговых потоков и новых инвестиционных планов. "И похоже, что ВТО как глобальный институт печально идет вслед за ООН, куда-то за горизонт. Старые правила для всех больше не действуют, на ходу создаются новые", - сказал Николаев.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Президент 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней.
 
ЭкономикаРОССИЯСШАСИМФЕРОПОЛЬКИТАЙДональд ТрампВТОООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала