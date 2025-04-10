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Евросоюз приостановит введение контрмер на пошлины США, заявила глава ЕК

Евросоюз приостановит введение контрмер на пошлины США, заявила глава ЕК - 10.04.2025, ПРАЙМ

Евросоюз приостановит введение контрмер на пошлины США, заявила глава ЕК

ЕС принял решение приостановить на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США после решения главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявила глава | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T13:40+0300

2025-04-10T13:40+0300

2025-04-10T13:40+0300

экономика

сша

ек

ес

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. ЕС принял решение приостановить на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США после решения главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х."Мы хотим дать переговорам шанс. Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней", - отметила она.Фон дер Ляйен подчеркнула, что в том случае, если в переговорах с американской стороной не будет продвижения, ответные меры ЕС вступят в силую

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сша, ек, ес, урсула фон дер ляйен