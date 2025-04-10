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Евросоюз приостановит введение контрмер на пошлины США, заявила глава ЕК - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Евросоюз приостановит введение контрмер на пошлины США, заявила глава ЕК
Евросоюз приостановит введение контрмер на пошлины США, заявила глава ЕК - 10.04.2025, ПРАЙМ
Евросоюз приостановит введение контрмер на пошлины США, заявила глава ЕК
ЕС принял решение приостановить на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США после решения главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявила глава | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T13:40+0300
2025-04-10T13:40+0300
экономика
сша
ек
ес
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. ЕС принял решение приостановить на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США после решения главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х."Мы хотим дать переговорам шанс. Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней", - отметила она.Фон дер Ляйен подчеркнула, что в том случае, если в переговорах с американской стороной не будет продвижения, ответные меры ЕС вступят в силую
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сша, ек, ес, урсула фон дер ляйен
Экономика, США, ЕК, ЕС, Урсула фон дер Ляйен
13:40 10.04.2025
 
Евросоюз приостановит введение контрмер на пошлины США, заявила глава ЕК

Фон дер Ляйен: ЕС приостанавливает на 90 дней введение контрмер на пошлины США

© fotolia.com / jorisvo" Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии
 Флаги Евросоюза на фоне здания Европейской комиссии - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© fotolia.com / jorisvo
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. ЕС принял решение приостановить на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США после решения главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети Х.
"Мы хотим дать переговорам шанс. Мы пока завершаем принятие контрмер ЕС, получивших мощную поддержку со стороны наших государств-членов, но приостановим их на 90 дней", - отметила она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что в том случае, если в переговорах с американской стороной не будет продвижения, ответные меры ЕС вступят в силую
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Министры США убеждали Трампа приостановить пошлины, сообщает NBC
12:28
 
ЭкономикаСШАЕКЕСУрсула фон дер Ляйен
 
 
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