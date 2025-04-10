https://1prime.ru/20250410/fabrika-856536793.html

Ивановская швейная фабрика хочет зарегистрировать логотип Овечкина

Ивановская швейная фабрика хочет зарегистрировать логотип Овечкина - 10.04.2025, ПРАЙМ

Ивановская швейная фабрика хочет зарегистрировать логотип Овечкина

Ивановская швейная фабрика планирует зарегистрировать товарный знак с логотипом, который посвящен рекорду хоккеиста Александра Овечкина, выяснило РИА Новости,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T06:02+0300

2025-04-10T06:02+0300

2025-04-10T06:02+0300

бизнес

общество

александр овечкин

роспатент

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Ивановская швейная фабрика планирует зарегистрировать товарный знак с логотипом, который посвящен рекорду хоккеиста Александра Овечкина, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента. Овечкин 6 апреля в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4) отметился голом, который стал для него 895-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин теперь является единоличным рекордсменом лиги по этому показателю, он опередил канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы). Предприятие подало в ведомство заявку с изображением, на котором Овечкин отмечает свой рекорд - 895 забитых шайб, также наверху находится надпись "Слава России!". Под данным логотипом швейная фабрика хочет производить и продавать в России одежду, нижнее белье и обувь различного типа. "Вероятность успешной регистрации такой заявки на комбинированное обозначение существует, но она невысока. Основное препятствие заключается в том, что портрет известного физического лица используется без его согласия", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Она отметила, что ранее сам Овечкин пытался зарегистрировать свою фамилию (Ovechkin) как товарный знак в Роспатенте. По слова эксперта, если бы регистрация удалась, спортсмен получил бы право производить и продавать различные товары под собственным товарным знаком – от парфюмерии и косметики до средств для похудения, ювелирных изделий, а также проводить обучение и спортивные мероприятия. Однако, несмотря на свою всемирную известность, Овечкин столкнулся с отказом в регистрации в середине 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , александр овечкин, роспатент