https://1prime.ru/20250410/fabrika-856536793.html
Ивановская швейная фабрика хочет зарегистрировать логотип Овечкина
Ивановская швейная фабрика хочет зарегистрировать логотип Овечкина - 10.04.2025, ПРАЙМ
Ивановская швейная фабрика хочет зарегистрировать логотип Овечкина
Ивановская швейная фабрика планирует зарегистрировать товарный знак с логотипом, который посвящен рекорду хоккеиста Александра Овечкина, выяснило РИА Новости,... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T06:02+0300
2025-04-10T06:02+0300
2025-04-10T06:02+0300
бизнес
общество
александр овечкин
роспатент
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Ивановская швейная фабрика планирует зарегистрировать товарный знак с логотипом, который посвящен рекорду хоккеиста Александра Овечкина, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента.
Овечкин 6 апреля в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4) отметился голом, который стал для него 895-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин теперь является единоличным рекордсменом лиги по этому показателю, он опередил канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).
Предприятие подало в ведомство заявку с изображением, на котором Овечкин отмечает свой рекорд - 895 забитых шайб, также наверху находится надпись "Слава России!".
Под данным логотипом швейная фабрика хочет производить и продавать в России одежду, нижнее белье и обувь различного типа.
"Вероятность успешной регистрации такой заявки на комбинированное обозначение существует, но она невысока. Основное препятствие заключается в том, что портрет известного физического лица используется без его согласия", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
Она отметила, что ранее сам Овечкин пытался зарегистрировать свою фамилию (Ovechkin) как товарный знак в Роспатенте.
По слова эксперта, если бы регистрация удалась, спортсмен получил бы право производить и продавать различные товары под собственным товарным знаком – от парфюмерии и косметики до средств для похудения, ювелирных изделий, а также проводить обучение и спортивные мероприятия.
Однако, несмотря на свою всемирную известность, Овечкин столкнулся с отказом в регистрации в середине 2024 года.
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бизнес, общество , александр овечкин, роспатент
Бизнес, Общество , Александр Овечкин, Роспатент
Ивановская швейная фабрика хочет зарегистрировать логотип Овечкина
Ивановская швейная фабрика хочет зарегистрировать логотип, посвященный рекорду Овечкина
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Ивановская швейная фабрика планирует зарегистрировать товарный знак с логотипом, который посвящен рекорду хоккеиста Александра Овечкина, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента.
Овечкин 6 апреля в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (1:4) отметился голом, который стал для него 895-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин теперь является единоличным рекордсменом лиги по этому показателю, он опередил канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).
Предприятие подало в ведомство заявку с изображением, на котором Овечкин отмечает свой рекорд - 895 забитых шайб, также наверху находится надпись "Слава России!".
Под данным логотипом швейная фабрика хочет производить и продавать в России одежду, нижнее белье и обувь различного типа.
"Вероятность успешной регистрации такой заявки на комбинированное обозначение существует, но она невысока. Основное препятствие заключается в том, что портрет известного физического лица используется без его согласия", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
Она отметила, что ранее сам Овечкин пытался зарегистрировать свою фамилию (Ovechkin) как товарный знак в Роспатенте.
По слова эксперта, если бы регистрация удалась, спортсмен получил бы право производить и продавать различные товары под собственным товарным знаком – от парфюмерии и косметики до средств для похудения, ювелирных изделий, а также проводить обучение и спортивные мероприятия.
Однако, несмотря на свою всемирную известность, Овечкин столкнулся с отказом в регистрации в середине 2024 года.