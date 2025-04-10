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Bloomberg предупредил о возможном срыве работы "коалиции желающих" - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Bloomberg предупредил о возможном срыве работы "коалиции желающих"
Bloomberg предупредил о возможном срыве работы "коалиции желающих" - 10.04.2025, ПРАЙМ
Bloomberg предупредил о возможном срыве работы "коалиции желающих"
Работа "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине может застопориться, поскольку ей не удалось получить твёрдых обязательств со стороны США по гарантиям... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T20:47+0300
2025-04-10T20:47+0300
политика
великобритания
франция
гарантии безопасности
украина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Работа "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине может застопориться, поскольку ей не удалось получить твёрдых обязательств со стороны США по гарантиям безопасности, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошло заседание группы стран "коалиции желающих". "Коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией для содействия возможному прекращению огня на Украине рискует застопориться после того, как ей не удалось получить от Белого дома никакой твёрдой приверженности по гарантиям безопасности", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, министры обороны стран "коалиции желающих" встретились в четверг на фоне дебатов между Лондоном и Парижем о том, нужна ли ей поддержка США. Согласно источникам, европейские чиновники допустили, что администрация президента США Дональда Трампа "почти наверняка" выведет часть из примерно 80 тысяч размещённых на континенте американских солдат. Также источники сообщили агентству, что около 15 стран, в том числе Канада и Австралия, подтвердили свою готовность отправить войска на Украину для работы вместе с европейскими войсками. Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
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великобритания, франция, гарантии безопасности, украина
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, гарантии безопасности, УКРАИНА
20:47 10.04.2025
 
Bloomberg предупредил о возможном срыве работы "коалиции желающих"

Bloomberg: работа "коалиции желающих" может сорваться без гарантий от США

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© fotolia.com / Mopic
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Работа "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине может застопориться, поскольку ей не удалось получить твёрдых обязательств со стороны США по гарантиям безопасности, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
В четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошло заседание группы стран "коалиции желающих".
"Коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией для содействия возможному прекращению огня на Украине рискует застопориться после того, как ей не удалось получить от Белого дома никакой твёрдой приверженности по гарантиям безопасности", - говорится в сообщении.
По данным источников агентства, министры обороны стран "коалиции желающих" встретились в четверг на фоне дебатов между Лондоном и Парижем о том, нужна ли ей поддержка США. Согласно источникам, европейские чиновники допустили, что администрация президента США Дональда Трампа "почти наверняка" выведет часть из примерно 80 тысяч размещённых на континенте американских солдат.
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Также источники сообщили агентству, что около 15 стран, в том числе Канада и Австралия, подтвердили свою готовность отправить войска на Украину для работы вместе с европейскими войсками.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на европейских чиновников в четверг передавало, что примерно шесть стран из "коалиции желающих", в том числе Британия, Франция и государства Прибалтики, заявили, что могут отправить войска на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Как заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова, любое иностранное военное присутствие на Украине будет рассматриваться как угроза России, и несет риск прямого боестолкновения.
 
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