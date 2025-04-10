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В Киеве утверждают, что восстановили половину утерянного объема добычи газа

В Киеве утверждают, что восстановили половину утерянного объема добычи газа - 10.04.2025, ПРАЙМ

В Киеве утверждают, что восстановили половину утерянного объема добычи газа

Группа "Нафтогаз Украины" утверждает, что восстановила половину потерянных в феврале объемов добычи газа. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T12:40+0300

2025-04-10T12:40+0300

2025-04-10T12:42+0300

энергетика

газ

украина

нафтогаз украины

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" утверждает, что восстановила половину потерянных в феврале объемов добычи газа. Агентство Рейтер со ссылкой на анонимный источник в украинской газовой отрасли 21 февраля сообщало, что Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в течение февраля и марта, чтобы перекрыть 40% спад в добыче топлива после ударов по инфраструктуре. "Нафтогаз Украины" в февраля сообщал о повреждении своих объектов в нескольких областях Украины после взрывов. "Группа Нафтогаз уже восстановила половину объемов добычи, потерянных из-за вражеских атак в феврале... В кризисной ситуации группа обеспечила срочный импорт газа, что позволило гарантировать тепло в домах украинцев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Украинский премьер Денис Шмыгаль 18 февраля поручил "Нафтогазу Украины" разработать стратегию импорта газа для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе страны в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

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газ, украина, нафтогаз украины