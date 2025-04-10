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Украина наращивает закупки газа у США для поставок в Европу, сообщает NYT - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Украина наращивает закупки газа у США для поставок в Европу, сообщает NYT
Украина наращивает закупки газа у США для поставок в Европу, сообщает NYT - 10.04.2025, ПРАЙМ
Украина наращивает закупки газа у США для поставок в Европу, сообщает NYT
Украинский энергохолдинг ДТЭК наращивает закупки природного газа из США в надежде заменить российский газ на европейском рынке, сообщает газета New York Post со | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T22:01+0300
2025-04-10T22:01+0300
экономика
украина
закупки газа
сша
евросоюз
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Украинский энергохолдинг ДТЭК наращивает закупки природного газа из США в надежде заменить российский газ на европейском рынке, сообщает газета New York Post со ссылкой на главу компании Максима Тимченко. В начале марта издание Wall Street Journal со ссылкой на Тимченко сообщало, что энергохолдинг ведет переговоры с американскими поставщиками о поставках природного газа в Европу. В декабре Украина получила от США первую партию сжиженного природного газа из 100 миллионов кубометров голубого топлива. "Крупнейшая частная энергетическая компания Украины (ДТЭК - ред.) намерена увеличить поставки сжиженного природного газа из США и заключить коммерческое соглашение с компанией из штата Вирджиния, в попытке заменить российский канал поставок на европейский континент", - говорится в материале на сайте издания. Как заявил газете Тимченко, ДТЭК ведет переговоры с компанией Venture Global из американской Вирджинии о поставках еще шести партий газа в течение 2025 года. Ранее агентство Блумберг передавало, что Украина на фоне потерь объектов энергетической инфраструктуры намерена увеличить импорт газа - ожидается, что на следующий отопительный сезон Киеву потребуется импортировать около 3,5 миллиардов кубометров газа. Украинская консалтинговая компания EXPRO сообщила, что за февраль импорт газа в страну увеличился в 12 раз. Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
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украина, закупки газа, сша, евросоюз
Экономика, УКРАИНА, закупки газа, США, Евросоюз
22:01 10.04.2025
 
Украина наращивает закупки газа у США для поставок в Европу, сообщает NYT

NYT: Украина наращивает закупки газа из США, чтобы поставлять его в Евросоюз

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГазовое оборудование.
Газовое оборудование. - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Украинский энергохолдинг ДТЭК наращивает закупки природного газа из США в надежде заменить российский газ на европейском рынке, сообщает газета New York Post со ссылкой на главу компании Максима Тимченко.
В начале марта издание Wall Street Journal со ссылкой на Тимченко сообщало, что энергохолдинг ведет переговоры с американскими поставщиками о поставках природного газа в Европу. В декабре Украина получила от США первую партию сжиженного природного газа из 100 миллионов кубометров голубого топлива.
"Крупнейшая частная энергетическая компания Украины (ДТЭК - ред.) намерена увеличить поставки сжиженного природного газа из США и заключить коммерческое соглашение с компанией из штата Вирджиния, в попытке заменить российский канал поставок на европейский континент", - говорится в материале на сайте издания.
Как заявил газете Тимченко, ДТЭК ведет переговоры с компанией Venture Global из американской Вирджинии о поставках еще шести партий газа в течение 2025 года.
Трубопровод Gazela для транспортировки российского газа в ЕС - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
Уровень запасов газа в ПХГ Украины достиг абсолютного минимума
3 апреля, 12:25
Ранее агентство Блумберг передавало, что Украина на фоне потерь объектов энергетической инфраструктуры намерена увеличить импорт газа - ожидается, что на следующий отопительный сезон Киеву потребуется импортировать около 3,5 миллиардов кубометров газа.
Украинская консалтинговая компания EXPRO сообщила, что за февраль импорт газа в страну увеличился в 12 раз. Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
 
ЭкономикаУКРАИНАзакупки газаСШАЕвросоюз
 
 
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