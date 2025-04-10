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Украина наращивает закупки газа у США для поставок в Европу, сообщает NYT

Украина наращивает закупки газа у США для поставок в Европу, сообщает NYT - 10.04.2025, ПРАЙМ

Украина наращивает закупки газа у США для поставок в Европу, сообщает NYT

Украинский энергохолдинг ДТЭК наращивает закупки природного газа из США в надежде заменить российский газ на европейском рынке, сообщает газета New York Post со | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T22:01+0300

2025-04-10T22:01+0300

2025-04-10T22:01+0300

экономика

украина

закупки газа

сша

евросоюз

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Украинский энергохолдинг ДТЭК наращивает закупки природного газа из США в надежде заменить российский газ на европейском рынке, сообщает газета New York Post со ссылкой на главу компании Максима Тимченко. В начале марта издание Wall Street Journal со ссылкой на Тимченко сообщало, что энергохолдинг ведет переговоры с американскими поставщиками о поставках природного газа в Европу. В декабре Украина получила от США первую партию сжиженного природного газа из 100 миллионов кубометров голубого топлива. "Крупнейшая частная энергетическая компания Украины (ДТЭК - ред.) намерена увеличить поставки сжиженного природного газа из США и заключить коммерческое соглашение с компанией из штата Вирджиния, в попытке заменить российский канал поставок на европейский континент", - говорится в материале на сайте издания. Как заявил газете Тимченко, ДТЭК ведет переговоры с компанией Venture Global из американской Вирджинии о поставках еще шести партий газа в течение 2025 года. Ранее агентство Блумберг передавало, что Украина на фоне потерь объектов энергетической инфраструктуры намерена увеличить импорт газа - ожидается, что на следующий отопительный сезон Киеву потребуется импортировать около 3,5 миллиардов кубометров газа. Украинская консалтинговая компания EXPRO сообщила, что за февраль импорт газа в страну увеличился в 12 раз. Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

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украина, закупки газа, сша, евросоюз