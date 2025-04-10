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"Газпром" намерен собрать заявки на облигации на $200 млн - 10.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250410/gazprom-856561383.html
"Газпром" намерен собрать заявки на облигации на $200 млн
"Газпром" намерен собрать заявки на облигации на $200 млн - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" намерен собрать заявки на облигации на $200 млн
"Газпром" планирует 15 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:29+0300
2025-04-10T17:29+0300
экономика
газпром
заявки
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Газпром" планирует 15 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8% годовых. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-13 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 апреля. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Организаторы выпуска - Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB. Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. "Газпром" выступит поручителем по выпуску.
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газпром, заявки
Экономика, Газпром, заявки
17:29 10.04.2025
 
"Газпром" намерен собрать заявки на облигации на $200 млн

"Газпром" намерен собрать заявки на облигации на $200 млн с расчетами в рублях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Газпром" планирует 15 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 8% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-003Р-13 с ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 18 апреля. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Организаторы выпуска - Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB.
Московский НПЗ (АО Газпромнефть-МНПЗ) - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
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Вчера, 16:29
Эмитентом выступит компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. "Газпром" выступит поручителем по выпуску.
 
ЭкономикаГазпромзаявки
 
 
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