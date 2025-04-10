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"Газпром" увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро - 10.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250410/gazprom-856563072.html
"Газпром" увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро
"Газпром" увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 350 миллионов евро с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T17:53+0300
2025-04-10T17:54+0300
экономика
газпром
размещение
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 350 миллионов евро с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Кроме того, финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 7,75% вместо первоначального не выше 8,5% годовых. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-12 с ежемесячными купонами. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 200 миллионов евро. Техническая часть размещения ожидается 15 апреля. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. "Газпром" также планирует 15 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов с расчетами в рублях. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8% годовых.
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газпром, размещение
Экономика, Газпром, размещение
17:53 10.04.2025 (обновлено: 17:54 10.04.2025)
 
"Газпром" увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро

Газпром увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро с расчетами в рублях

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 350 миллионов евро с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Кроме того, финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 7,75% вместо первоначального не выше 8,5% годовых.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-12 с ежемесячными купонами. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 200 миллионов евро.
Техническая часть размещения ожидается 15 апреля. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России.
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
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"Газпром" также планирует 15 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов с расчетами в рублях. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8% годовых.
 
ЭкономикаГазпромразмещение
 
 
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