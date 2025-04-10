https://1prime.ru/20250410/gazprom-856563072.html

"Газпром" увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро

"Газпром" увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро - 10.04.2025, ПРАЙМ

"Газпром" увеличил объем размещения облигаций до 350 млн евро

"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 350 миллионов евро с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T17:53+0300

2025-04-10T17:53+0300

2025-04-10T17:54+0300

экономика

газпром

размещение

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 350 миллионов евро с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Кроме того, финальный ориентир ставки купонов установлен в размере 7,75% вместо первоначального не выше 8,5% годовых. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-12 с ежемесячными купонами. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 200 миллионов евро. Техническая часть размещения ожидается 15 апреля. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. "Газпром" также планирует 15 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов с расчетами в рублях. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8% годовых.

https://1prime.ru/20250409/gazprom-856528585.html

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газпром, размещение