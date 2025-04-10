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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для апреля
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для апреля - 10.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для апреля
"Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа российским потребителям для апреля – на уровне 1,217 миллиарда кубометров, сообщила компания. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T19:27+0300
2025-04-10T19:27+0300
2025-04-10T19:29+0300
экономика
газпром
поставки
рекорд
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа российским потребителям для апреля – на уровне 1,217 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Газпром" продолжает обеспечивать россиян рекордными для апреля объемами газа. Обновлен достигнутый накануне максимум суточных поставок: 9 апреля по Единой системе газоснабжения потребителям поставлено 1,217 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что рост внутреннего потребления газа связан с аномально холодной погодой в регионах Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов.Предыдущий суточный максимум для апреля был зафиксирован 8 апреля - на уровне 1,188 миллиарда кубометров. Также в компании сообщили, что в первом квартале было газифицировано еще 37 сельских населенных пунктов.""Газпром" привел сетевой газ еще к 37 сельским населенным пунктам. Экологичный и экономичный источник энергии стал доступен для 3,1 тысячи домовладений и 16 котельных", - говорится в сообщении.Дополнительные объемы газа теперь могут подаваться потребителям в Воронежской, Калужской, Рязанской и Тульской областях, уточняется в сообщении. В первом квартале компания модернизировала здесь семь действующих газораспределительных станций. Их суммарная производительность увеличена на треть или на 700 миллионов кубических метров в год, что сопоставимо, например, с годовым потреблением газа в Республике Адыгея, отметила компания.Кроме того, новый газопровод на юго-востоке городского округа Владимир позволил впервые подать газ потребителям в деревнях Аббакумово, Вилки и Злобино, увеличить подачу газа для поселков Сельцо и Ширманиха. В Кировской области сетевой газ подведен к шести населенным пунктам. Это деревни Замятины, Рай, Сергеевы, Улановы, Федосята и поселок Климковка.Всего в российских регионах в январе-марте "Газпром" завершил строительство 79 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, уточняется в сообщении.Ход выполнения программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ в 2025 году рассмотрен в четверг правлением компании, добавила компания.
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газпром, поставки, рекорд
Экономика, Газпром, поставки, рекорд
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа россиянам для апреля
"Газпром": суточные поставки достигли рекордных для апреля - 1,217 млрд куб. м
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Газпром" установил новый рекорд суточных поставок газа российским потребителям для апреля – на уровне 1,217 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"Газпром" продолжает обеспечивать россиян рекордными для апреля объемами газа. Обновлен достигнутый накануне максимум суточных поставок: 9 апреля по Единой системе газоснабжения потребителям поставлено 1,217 млрд куб. м газа", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что рост внутреннего потребления газа связан с аномально холодной погодой в регионах Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов.
Предыдущий суточный максимум для апреля был зафиксирован 8 апреля - на уровне 1,188 миллиарда кубометров.
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Также в компании сообщили, что в первом квартале было газифицировано еще 37 сельских населенных пунктов.
""Газпром" привел сетевой газ еще к 37 сельским населенным пунктам. Экологичный и экономичный источник энергии стал доступен для 3,1 тысячи домовладений и 16 котельных", - говорится в сообщении.
Дополнительные объемы газа теперь могут подаваться потребителям в Воронежской, Калужской, Рязанской и Тульской областях, уточняется в сообщении. В первом квартале компания модернизировала здесь семь действующих газораспределительных станций. Их суммарная производительность увеличена на треть или на 700 миллионов кубических метров в год, что сопоставимо, например, с годовым потреблением газа в Республике Адыгея, отметила компания.
Кроме того, новый газопровод на юго-востоке городского округа Владимир позволил впервые подать газ потребителям в деревнях Аббакумово, Вилки и Злобино, увеличить подачу газа для поселков Сельцо и Ширманиха. В Кировской области сетевой газ подведен к шести населенным пунктам. Это деревни Замятины, Рай, Сергеевы, Улановы, Федосята и поселок Климковка.
Всего в российских регионах в январе-марте "Газпром" завершил строительство 79 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, уточняется в сообщении.
Ход выполнения программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ в 2025 году рассмотрен в четверг правлением компании, добавила компания.