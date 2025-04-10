https://1prime.ru/20250410/gazprom-856570489.html
В Газпромбанке рассказали об успехе размещения облигаций "Газпрома" в евро
В Газпромбанке рассказали об успехе размещения облигаций "Газпрома" в евро - 10.04.2025, ПРАЙМ
В Газпромбанке рассказали об успехе размещения облигаций "Газпрома" в евро
"Газпром" привлек значительную аудиторию инвесторов в рамках размещения биржевых облигаций в евро с расчетами в рублях, говорится в сообщении Газпромбанка,... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T22:47+0300
2025-04-10T22:47+0300
2025-04-10T22:48+0300
экономика
газпром
евро
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Газпром" привлек значительную аудиторию инвесторов в рамках размещения биржевых облигаций в евро с расчетами в рублях, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-12 с ежемесячными купонами. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 200 миллионов евро, но в итоге увеличил его до 350 миллионов евро. Финальный ориентир ставки купонов был установлен в размере 7,75% годовых вместо первоначального не выше 8,5% годовых. Компания предложила текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемым 15 апреля, перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос, отмечается в сообщении. "Находясь в маркетинге более недели, книга привлекла значительную аудиторию инвесторов. Поддержку спросу оказали сильный рубль и высокое кредитное качество "Газпрома". Общий объем спроса существенно превысил итоговый размер выпуска, за счет чего ориентир по ставке купона был снижен на 75 базисных пунктов", - говорится в сообщении. В книгу инвесторы поставили более 60 консолидированных заявок: 64% объема выпуска пришлось на брокеров и частные банки, 27% - на страховые компании и 9% - на остальных инвесторов. "Газпром" по итогам переподписки принял решение выйти на рынок с долларовым выпуском облигаций с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов. Собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов компания планирует 15 апреля. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8% годовых.
https://1prime.ru/20250331/gazprom-856252540.html
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газпром, евро
В Газпромбанке рассказали об успехе размещения облигаций "Газпрома" в евро
Газпромбанк: облигации "Газпрома" в евро привлекли многих инвесторов
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Газпром" привлек значительную аудиторию инвесторов в рамках размещения биржевых облигаций в евро с расчетами в рублях, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-12 с ежемесячными купонами. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения в 200 миллионов евро, но в итоге увеличил его до 350 миллионов евро. Финальный ориентир ставки купонов был установлен в размере 7,75% годовых вместо первоначального не выше 8,5% годовых.
Компания предложила текущим держателям своих замещающих облигаций, погашаемым 15 апреля, перейти в локальные облигации в той же валюте на рыночных условиях, а также привлекла новый инвесторский спрос, отмечается в сообщении.
"Находясь в маркетинге более недели, книга привлекла значительную аудиторию инвесторов. Поддержку спросу оказали сильный рубль и высокое кредитное качество "Газпрома". Общий объем спроса существенно превысил итоговый размер выпуска, за счет чего ориентир по ставке купона был снижен на 75 базисных пунктов", - говорится в сообщении.
"Газпром" разместил дебютные облигации, номинированные в юанях
В книгу инвесторы поставили более 60 консолидированных заявок: 64% объема выпуска пришлось на брокеров и частные банки, 27% - на страховые компании и 9% - на остальных инвесторов.
"Газпром" по итогам переподписки принял решение выйти на рынок с долларовым выпуском облигаций с расчетами в рублях для заинтересованных инвесторов. Собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 200 миллионов долларов компания планирует 15 апреля. Ориентир ставки купонов составляет не выше 8% годовых.