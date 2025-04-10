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Бессент заявил о повышении потолка госдолга США

Бессент заявил о повышении потолка госдолга США - 10.04.2025, ПРАЙМ

Бессент заявил о повышении потолка госдолга США

США повысят потолок государственного долга страны, закрыв проблему его дальнейшего увеличения на следующие два года, заявил министр финансов США Скотт Бессент. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T20:24+0300

2025-04-10T20:24+0300

2025-04-10T20:25+0300

экономика

сша

скотт бессент

потолок госдолга

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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. США повысят потолок государственного долга страны, закрыв проблему его дальнейшего увеличения на следующие два года, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы получим увеличение потолка долга… это будет сделано и забыто на два года. Нам не придется беспокоиться об этом", - сказал Бессент в Белом доме на заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.

https://1prime.ru/20250404/bessent-856403483.html

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