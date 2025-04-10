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Бессент заявил о повышении потолка госдолга США
Бессент заявил о повышении потолка госдолга США - 10.04.2025, ПРАЙМ
Бессент заявил о повышении потолка госдолга США
США повысят потолок государственного долга страны, закрыв проблему его дальнейшего увеличения на следующие два года, заявил министр финансов США Скотт Бессент. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T20:24+0300
2025-04-10T20:24+0300
2025-04-10T20:25+0300
экономика
сша
скотт бессент
потолок госдолга
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ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. США повысят потолок государственного долга страны, закрыв проблему его дальнейшего увеличения на следующие два года, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Мы получим увеличение потолка долга… это будет сделано и забыто на два года. Нам не придется беспокоиться об этом", - сказал Бессент в Белом доме на заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.
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сша, скотт бессент, потолок госдолга
Экономика, США, Скотт Бессент, потолок госдолга
Бессент заявил о повышении потолка госдолга США
Бессент: США повысят потолок госдолга и закроют проблему на два года
ВАШИНГТОН, 10 апр - ПРАЙМ. США повысят потолок государственного долга страны, закрыв проблему его дальнейшего увеличения на следующие два года, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы получим увеличение потолка долга… это будет сделано и забыто на два года. Нам не придется беспокоиться об этом", - сказал Бессент в Белом доме на заседании кабинета американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.
Бессент признал, что обеспокоен огромным объемом госдолга страны