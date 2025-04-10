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МККК: в ЕС начали сокращать финансирование гумпомощи, чтобы перевооружиться

МККК: в ЕС начали сокращать финансирование гумпомощи, чтобы перевооружиться - 10.04.2025, ПРАЙМ

МККК: в ЕС начали сокращать финансирование гумпомощи, чтобы перевооружиться

Некоторые европейские страны сокращают финансирование гуманитарной помощи, чтобы перевооружиться, заявил в интервью газете Temps гендиректор Международного... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T11:19+0300

2025-04-10T11:19+0300

2025-04-10T11:19+0300

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ЖЕНЕВА, 10 апр - ПРАЙМ. Некоторые европейские страны сокращают финансирование гуманитарной помощи, чтобы перевооружиться, заявил в интервью газете Temps гендиректор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Пьер Крахенбуль. "США не единственными, кто пошел на сокращение финансирования. Несколько европейских государств делают то же самое, заявляя, что они должны уделять приоритетное внимание вопросам национальной обороны и перевооружаться, сокращая свою поддержку гуманитарной деятельности", - сказал он. Крахенбуль добавил, что с ростом числа конфликтов и частичным прекращением участия некоторых доноров гуманитарная деятельность сталкивается с особенно критической ситуацией. Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС. Стратегия "Готовность 2030" предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. "Готовность 2030" предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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