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Индекс потребительских цен Китая в марте снизился на 0,1%

Индекс потребительских цен Китая в марте снизился на 0,1% - 10.04.2025, ПРАЙМ

Индекс потребительских цен Китая в марте снизился на 0,1%

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в марте снизился на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в четверг... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T06:05+0300

2025-04-10T06:05+0300

2025-04-10T06:05+0300

экономика

мировая экономика

китай

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ПЕКИН, 10 апр – ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в марте снизился на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. По итогам трех месяцев года показатель в годовом исчислении также снизился на 0,1%. CPI в городах в марте снизился на 0,1%, в сельской местности - на 0,3%. Цены на продовольственные товары по сравнению с мартом 2024 года упали на 1,4%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%, цены на потребительские товары упали на 0,4%, услуги подорожали на 0,3%. Цены на свежие фрукты в марте в годовом выражении выросли на 0,9%, овощи и зелень подешевели на 6,8%, цены на мясо упали на 2,2%, свинина подорожала на 6,7%. Услуги здравоохранения в марте остались на уровне аналогичного периода 2024 года, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия снизились на 0,8%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 1,4%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в марте в годовом выражении снизился на 2,5%, а по итогам трех месяцев - на 2,2%. В марте в опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) докладе о работе правительства говорилось, что инфляция в Китае в 2025 году составит примерно 2%. По итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре прошлого года, а дефляцию - в июле, октябре и ноябре. В статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.

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мировая экономика, китай, кнр, cpi