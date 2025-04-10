https://1prime.ru/20250410/indeks-856543048.html

Немецкий фондовый индекс DAX открылся ростом

Немецкий фондовый индекс DAX открылся ростом - 10.04.2025, ПРАЙМ

Немецкий фондовый индекс DAX открылся ростом

Основные фондовые индексы Европы растут в четверг после открытия торгов, при этом немецкий DAX поднимается на 8% и торгуется выше 21 000 пунктов,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T10:17+0300

2025-04-10T10:17+0300

2025-04-10T10:17+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг после открытия торгов, при этом немецкий DAX поднимается на 8% и торгуется выше 21 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.06 мск DAX увеличивался на 7,92%, до 21 237,5 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 5,78%, до 8 123,35 пункта, французский CAC 40 - на 3,01%, до 7 069,32 пункта.

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рынки, торги, индексы, европа, dax