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Немецкий фондовый индекс DAX открылся ростом
Немецкий фондовый индекс DAX открылся ростом - 10.04.2025, ПРАЙМ
Немецкий фондовый индекс DAX открылся ростом
Основные фондовые индексы Европы растут в четверг после открытия торгов, при этом немецкий DAX поднимается на 8% и торгуется выше 21 000 пунктов,... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T10:17+0300
2025-04-10T10:17+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг после открытия торгов, при этом немецкий DAX поднимается на 8% и торгуется выше 21 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.06 мск DAX увеличивался на 7,92%, до 21 237,5 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 5,78%, до 8 123,35 пункта, французский CAC 40 - на 3,01%, до 7 069,32 пункта.
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рынки, торги, индексы, европа, dax
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЕВРОПА, DAX
Немецкий фондовый индекс DAX открылся ростом
Немецкий фондовый индекс DAX поднялся выше 21 000 пунктов
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг после открытия торгов, при этом немецкий DAX поднимается на 8% и торгуется выше 21 000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.06 мск DAX увеличивался на 7,92%, до 21 237,5 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 5,78%, до 8 123,35 пункта, французский CAC 40 - на 3,01%, до 7 069,32 пункта.
Российский рынок акций отыграл дневное падение