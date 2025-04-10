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Фондовые индексы США снижаются после скачка днем ранее
Фондовые индексы США снижаются после скачка днем ранее - 10.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются после скачка днем ранее
Основные фондовые индексы США снижаются на 2-3% в четверг после резкого скачка в среду, следует из данных торгов. | 10.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются на 2-3% в четверг после резкого скачка в среду, следует из данных торгов. По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,28% - до 39 680,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,01%, до 16 609,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,73%, до 5 307,75 пункта. В среду Dow Jones подскочил на 7,9%, Nasdaq Composite - на 12,2%, S&P 500 - на 9,5%. Президент Дональд Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. При этом аналитики предупреждают о сохранении повышенной волатильности, несмотря на паузу в введении импортных пошлин. "Волатильность на рынке может остаться повышенной, несмотря на паузу в 90 дней на введение пошлин для стран, не принимающих ответные меры", - цитирует канал CNBC старшего экономиста LPL Financial Джеффри Роуча (Jeffrey Roach). В четверг трейдеры обратили внимание на макростатистику по стране. Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,8% в феврале, аналитики прогнозировали ее на уровне 2,6%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%.
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рынки, торги, сша
Экономика, Рынки, Торги, США
Фондовые индексы США снижаются после скачка днем ранее
Фондовые индексы США снижаются на 2-3% после скачка на 8-12% днем ранее
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются на 2-3% в четверг после резкого скачка в среду, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,28% - до 39 680,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,01%, до 16 609,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,73%, до 5 307,75 пункта.
В среду Dow Jones подскочил на 7,9%, Nasdaq Composite - на 12,2%, S&P 500 - на 9,5%. Президент Дональд Трамп заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. При этом аналитики предупреждают о сохранении повышенной волатильности, несмотря на паузу в введении импортных пошлин.
"Волатильность на рынке может остаться повышенной, несмотря на паузу в 90 дней на введение пошлин для стран, не принимающих ответные меры", - цитирует канал CNBC старшего экономиста LPL Financial Джеффри Роуча (Jeffrey Roach).
В четверг трейдеры обратили внимание на макростатистику по стране. Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,8% в феврале, аналитики прогнозировали ее на уровне 2,6%. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1%.
Фондовые индексы АТР закрылись в четверг резким ростом