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Фондовые индексы АТР закрылись в четверг резким ростом
Фондовые индексы АТР закрылись в четверг резким ростом - 10.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись в четверг резким ростом
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг сильно увеличились вслед за рынками в США, свидетельствуют данные торгов. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T12:20+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг сильно увеличились вслед за рынками в США, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,16%, до 3 223,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 2,46%, до 1 868,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,06%, до 20 681,78 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 6,6%, до 2 445,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 4,54%, до 7 709,6 пункта, японский Nikkei 225 – на 9,13%, до 34 609 пунктов. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что высшие руководители Китая готовы встретиться в четверг для обсуждения дополнительных стимулов экономики после того, как президент США Дональд Трамп повысил импортные пошлины на китайские товары. В то же время Трамп заявил в среду, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. После этого выросли основные фондовые индексы США, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся в среду на 12,16%. При этом после ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, со стороны Китая для американских - 84%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, годовой индекс потребительских цен в Китае по итогам марта сократились на 0,1%. Цены производителей (PPI) в Китае снизились на 2,5%. А PPI Японии показал рост на 4,2% за год и на 0,4% за март. Акции компания Fast Retailing, владеющей брендом Uniqlo, подорожали в Токио на 9,1%. Ранее компания отчиталась о финансовых показателях за второе полугодие 2024-2025 финансового года (завершилось 28 февраля), операционная прибыль за второй квартал составила 146,66 миллиарда иен (около 1 миллиарда долларов), что на 33% выше в годовом выражении и больше прогноза в 125,9 миллиарда иен (866 миллионов долларов). Также компания повысила прогноз операционной прибыли на текущий финансовый год – до 545 миллиардов иен (3,75 миллиарда долларов).
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рынки, торги, индексы
Экономика, Рынки, Торги, Индексы
Фондовые индексы АТР закрылись в четверг резким ростом
Основные фондовые индексы АТР в четверг сильно увеличились
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг сильно увеличились вслед за рынками в США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,16%, до 3 223,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 2,46%, до 1 868,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,06%, до 20 681,78 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 6,6%, до 2 445,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 4,54%, до 7 709,6 пункта, японский Nikkei 225 – на 9,13%, до 34 609 пунктов.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что высшие руководители Китая готовы встретиться в четверг для обсуждения дополнительных стимулов экономики после того, как президент США Дональд Трамп повысил импортные пошлины на китайские товары.
В то же время Трамп заявил в среду, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. После этого выросли основные фондовые индексы США, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, поднялся в среду на 12,16%. При этом после ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 125%, со стороны Китая для американских - 84%.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, годовой индекс потребительских цен в Китае по итогам марта сократились на 0,1%. Цены производителей (PPI) в Китае снизились на 2,5%. А PPI Японии показал рост на 4,2% за год и на 0,4% за март.
Акции компания Fast Retailing, владеющей брендом Uniqlo, подорожали в Токио на 9,1%. Ранее компания отчиталась о финансовых показателях за второе полугодие 2024-2025 финансового года (завершилось 28 февраля), операционная прибыль за второй квартал составила 146,66 миллиарда иен (около 1 миллиарда долларов), что на 33% выше в годовом выражении и больше прогноза в 125,9 миллиарда иен (866 миллионов долларов). Также компания повысила прогноз операционной прибыли на текущий финансовый год – до 545 миллиардов иен (3,75 миллиарда долларов).
Немецкий фондовый индекс DAX открылся ростом