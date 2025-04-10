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Фондовые индексы Европы показали рост - 10.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/indeksy-856567541.html
Фондовые индексы Европы показали рост
Фондовые индексы Европы показали рост - 10.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы показали рост
Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись ростом на 3-4,5% после приостановки США введения повышенных пошлин на 90 дней, свидетельствуют данные... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T19:55+0300
2025-04-10T19:55+0300
экономика
фондовые индексы европы
рост
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись ростом на 3-4,5% после приостановки США введения повышенных пошлин на 90 дней, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 3,04% - до 7 913,25 пункта, французский CAC 40 - на 3,83%, до 7 126,02 пункта, немецкий DAX - на 4,53%, до 20 562,73 пункта. В среду президент США Дональд Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер на "взаимные" пошлины США и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС также приостанавливает на 90 дней введение своих контрмер. В то же время аналитики с осторожностью оценивают ситуацию. "Это не конец торговой войны, отнюдь нет. Экономический ущерб уже заложен", - сказала агентству Блумберг стратег Panmure Liberum Сузана Крус (Susana Cruz). В пятницу будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее.
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фондовые индексы европы, рост
Экономика, фондовые индексы Европы, рост
19:55 10.04.2025
 
Фондовые индексы Европы показали рост

Фондовые индексы Европы выросли на 3-4,5% после взятой США "паузы" по пошлинам

© CC BY 2.0 / MarioВид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© CC BY 2.0 / Mario
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись ростом на 3-4,5% после приостановки США введения повышенных пошлин на 90 дней, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 3,04% - до 7 913,25 пункта, французский CAC 40 - на 3,83%, до 7 126,02 пункта, немецкий DAX - на 4,53%, до 20 562,73 пункта.
В среду президент США Дональд Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер на "взаимные" пошлины США и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС также приостанавливает на 90 дней введение своих контрмер.
В то же время аналитики с осторожностью оценивают ситуацию. "Это не конец торговой войны, отнюдь нет. Экономический ущерб уже заложен", - сказала агентству Блумберг стратег Panmure Liberum Сузана Крус (Susana Cruz).
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Фондовые индексы США снижаются после скачка днем ранее
16:50
В пятницу будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее.
 
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