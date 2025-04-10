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Фондовые индексы Европы показали рост

Фондовые индексы Европы показали рост - 10.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы показали рост

Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись ростом на 3-4,5% после приостановки США введения повышенных пошлин на 90 дней, свидетельствуют данные... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T19:55+0300

2025-04-10T19:55+0300

2025-04-10T19:55+0300

экономика

фондовые индексы европы

рост

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись ростом на 3-4,5% после приостановки США введения повышенных пошлин на 90 дней, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 3,04% - до 7 913,25 пункта, французский CAC 40 - на 3,83%, до 7 126,02 пункта, немецкий DAX - на 4,53%, до 20 562,73 пункта. В среду президент США Дональд Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер на "взаимные" пошлины США и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС также приостанавливает на 90 дней введение своих контрмер. В то же время аналитики с осторожностью оценивают ситуацию. "Это не конец торговой войны, отнюдь нет. Экономический ущерб уже заложен", - сказала агентству Блумберг стратег Panmure Liberum Сузана Крус (Susana Cruz). В пятницу будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее.

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фондовые индексы европы, рост