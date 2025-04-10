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Индия будет сотрудничать с США в рамках готовящегося торгового соглашения

Индия будет сотрудничать с США в рамках готовящегося торгового соглашения - 10.04.2025, ПРАЙМ

Индия будет сотрудничать с США в рамках готовящегося торгового соглашения

Индия будет сотрудничать с США в рамках готовящегося торгового соглашения, которое планируется подписать осенью этого года, заявил глава МИД Субраманьям... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T12:55+0300

2025-04-10T12:55+0300

2025-04-10T12:55+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – ПРАЙМ. Индия будет сотрудничать с США в рамках готовящегося торгового соглашения, которое планируется подписать осенью этого года, заявил глава МИД Субраманьям Джайшанкар. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Как сообщил в начале марта официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Переговоры по взаимно сбалансированному двустороннему торговому соглашению между индийской и американской сторонами должны завершиться к осени 2025 года. "Наша стратегия довольно ясна. Мы решили, что ранее будем взаимодействовать с администрацией Трампа по этим вопросам, и мы были очень открыты и конструктивны с ними, как и они с нами. Мы договорились попытаться договориться о двустороннем торговом соглашении к осени этого года", - сказал Джайшанкар, выступая на саммите News 18. Он отметил, что каждая страна мира сегодня разрабатывает свою собственную стратегию в отношениях с США. "В нашем случае у нашей стратегии есть цель, которая состоит в том, чтобы увидеть, возможно ли на самом деле справиться с этой ситуацией, заключив двустороннее торговое соглашение, и я должен добавить, что интересным образом это уже давно было нашей целью" – добавил глава МИД, отметив, что Индия добивалась заключения торговой сделки с США даже во время первого президентского срока Трампа.

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