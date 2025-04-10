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Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США - 10.04.2025, ПРАЙМ
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США
Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T08:04+0300
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2025-04-10T08:04+0300
экономика
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в четверг, 10 апреля, в 15.30 мск. В то же время министерство труда обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 5 апреля. По мнению аналитиков, значение выросло на 4 тысячи - до 223 тысяч заявок. В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны. Аналитики предполагают, что дефицит бюджета США в марте снизился до 236,6 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее.
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сша, инфляция
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США в марте до 2,6%
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,6% с 2,8% месяцем ранее, предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует в четверг, 10 апреля, в 15.30 мск.
В то же время министерство труда обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 5 апреля. По мнению аналитиков, значение выросло на 4 тысячи - до 223 тысяч заявок.
В 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны. Аналитики предполагают, что дефицит бюджета США в марте снизился до 236,6 миллиарда долларов с 307,017 миллиарда месяцем ранее.
ЦБ переживает, что инфляция держится выше целевого уровня в 4%