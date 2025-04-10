Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/inlyatsiya-856556149.html
Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась
Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась - 10.04.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась
Потребительские цены в США по итогам марта замедлили рост до 2,4% в годовом выражении с 2,8% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:35+0300
2025-04-10T15:35+0300
экономика
сша
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/04/837890462_0:171:2883:1793_1920x0_80_0_0_b3c08fa06c65cd938d0519875dbcd48d.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам марта замедлили рост до 2,4% в годовом выражении с 2,8% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1% после роста на 0,2% в феврале. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления годовой инфляции до 2,6%, а в месячном выражении - до 0,1%.
https://1prime.ru/20250410/infltsiya-856538063.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/04/837890462_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_0d9bbc7eb70a11722945eacad79a9021.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, инфляция
Экономика, США, инфляция
15:35 10.04.2025
 
Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась

Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,8% в феврале

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам марта замедлили рост до 2,4% в годовом выражении с 2,8% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1% после роста на 0,2% в феврале.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления годовой инфляции до 2,6%, а в месячном выражении - до 0,1%.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США
08:04
 
ЭкономикаСШАинфляция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала