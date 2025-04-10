https://1prime.ru/20250410/inlyatsiya-856556149.html
Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась
Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась - 10.04.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась
Потребительские цены в США по итогам марта замедлили рост до 2,4% в годовом выражении с 2,8% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T15:35+0300
2025-04-10T15:35+0300
2025-04-10T15:35+0300
экономика
сша
инфляция
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/04/837890462_0:171:2883:1793_1920x0_80_0_0_b3c08fa06c65cd938d0519875dbcd48d.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам марта замедлили рост до 2,4% в годовом выражении с 2,8% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1% после роста на 0,2% в феврале. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления годовой инфляции до 2,6%, а в месячном выражении - до 0,1%.
https://1prime.ru/20250410/infltsiya-856538063.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83789/04/837890462_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_0d9bbc7eb70a11722945eacad79a9021.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, инфляция
Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась
Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась до 2,4% с 2,8% в феврале
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам марта замедлили рост до 2,4% в годовом выражении с 2,8% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1% после роста на 0,2% в феврале.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления годовой инфляции до 2,6%, а в месячном выражении - до 0,1%.
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в США