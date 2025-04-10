https://1prime.ru/20250410/inlyatsiya-856556149.html

Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась

Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась - 10.04.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в США по итогам марта замедлилась

Потребительские цены в США по итогам марта замедлили рост до 2,4% в годовом выражении с 2,8% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T15:35+0300

2025-04-10T15:35+0300

2025-04-10T15:35+0300

экономика

сша

инфляция

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам марта замедлили рост до 2,4% в годовом выражении с 2,8% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1% после роста на 0,2% в феврале. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали замедления годовой инфляции до 2,6%, а в месячном выражении - до 0,1%.

https://1prime.ru/20250410/infltsiya-856538063.html

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сша, инфляция