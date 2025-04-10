Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия и Россия договорились о новых стратегических проектах в инвестициях - 10.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250410/investitsii-856539588.html
Индия и Россия договорились о новых стратегических проектах в инвестициях
Индия и Россия договорились о новых стратегических проектах в инвестициях - 10.04.2025, ПРАЙМ
Индия и Россия договорились о новых стратегических проектах в инвестициях
Индия и Россия договорились о реализации шести новых стратегических проектов, которые способствуют развитию инвестиционного сотрудничества между странами. Об... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T08:55+0300
2025-04-10T08:55+0300
экономика
россия
индия
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – ПРАЙМ. Индия и Россия договорились о реализации шести новых стратегических проектов, которые способствуют развитию инвестиционного сотрудничества между странами. Об этом говорится в сообщении министерства торговли и промышленности Индии по итогам восьмого заседания двусторонней рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам."Рабочая группа рассмотрела итоги 7-го заседания, и обе стороны согласились включить в него шесть новых стратегических проектов, направленных на углубление двустороннего инвестиционного сотрудничества. Заседание рабочей группы прошло успешно, сопредседатели подписали протокол, в котором были освещены многочисленные проекты, имеющие стратегическое значение для обеих стран", - сказано в заявлении ведомства.Целью встречи также стало укрепление экономических связей между Индией и Россией путем определения и продвижения совместных проектов в областях, которые представляют взаимный интерес.
https://1prime.ru/20250312/apk-855696317.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_517fb8286237e42700fd7232c0dd9e36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, инвестиции
08:55 10.04.2025
 
Индия и Россия договорились о новых стратегических проектах в инвестициях

Индия и Россия договорились о шести проектах для стимулирования инвестиций

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – ПРАЙМ. Индия и Россия договорились о реализации шести новых стратегических проектов, которые способствуют развитию инвестиционного сотрудничества между странами. Об этом говорится в сообщении министерства торговли и промышленности Индии по итогам восьмого заседания двусторонней рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам.
"Рабочая группа рассмотрела итоги 7-го заседания, и обе стороны согласились включить в него шесть новых стратегических проектов, направленных на углубление двустороннего инвестиционного сотрудничества. Заседание рабочей группы прошло успешно, сопредседатели подписали протокол, в котором были освещены многочисленные проекты, имеющие стратегическое значение для обеих стран", - сказано в заявлении ведомства.
Целью встречи также стало укрепление экономических связей между Индией и Россией путем определения и продвижения совместных проектов в областях, которые представляют взаимный интерес.
Выращивание бобовых в тепличном комплексе - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Россия увеличила экспорт продукции АПК в Индию в 2,7 раза
12 марта, 10:34
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯинвестиции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала