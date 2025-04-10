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Индия и Россия договорились о новых стратегических проектах в инвестициях
Индия и Россия договорились о новых стратегических проектах в инвестициях - 10.04.2025, ПРАЙМ
Индия и Россия договорились о новых стратегических проектах в инвестициях
Индия и Россия договорились о реализации шести новых стратегических проектов, которые способствуют развитию инвестиционного сотрудничества между странами. Об... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T08:55+0300
2025-04-10T08:55+0300
2025-04-10T08:55+0300
экономика
россия
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инвестиции
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – ПРАЙМ. Индия и Россия договорились о реализации шести новых стратегических проектов, которые способствуют развитию инвестиционного сотрудничества между странами. Об этом говорится в сообщении министерства торговли и промышленности Индии по итогам восьмого заседания двусторонней рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам."Рабочая группа рассмотрела итоги 7-го заседания, и обе стороны согласились включить в него шесть новых стратегических проектов, направленных на углубление двустороннего инвестиционного сотрудничества. Заседание рабочей группы прошло успешно, сопредседатели подписали протокол, в котором были освещены многочисленные проекты, имеющие стратегическое значение для обеих стран", - сказано в заявлении ведомства.Целью встречи также стало укрепление экономических связей между Индией и Россией путем определения и продвижения совместных проектов в областях, которые представляют взаимный интерес.
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россия, индия, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, инвестиции
Индия и Россия договорились о новых стратегических проектах в инвестициях
Индия и Россия договорились о шести проектах для стимулирования инвестиций
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – ПРАЙМ. Индия и Россия договорились о реализации шести новых стратегических проектов, которые способствуют развитию инвестиционного сотрудничества между странами. Об этом говорится в сообщении министерства торговли и промышленности Индии по итогам восьмого заседания двусторонней рабочей группы по приоритетным инвестиционным проектам.
"Рабочая группа рассмотрела итоги 7-го заседания, и обе стороны согласились включить в него шесть новых стратегических проектов, направленных на углубление двустороннего инвестиционного сотрудничества. Заседание рабочей группы прошло успешно, сопредседатели подписали протокол, в котором были освещены многочисленные проекты, имеющие стратегическое значение для обеих стран", - сказано в заявлении ведомства.
Целью встречи также стало укрепление экономических связей между Индией и Россией путем определения и продвижения совместных проектов в областях, которые представляют взаимный интерес.
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