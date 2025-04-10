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Россия может выйти на первое место по инвестициям в Казахстан
Россия может выйти на первое место по инвестициям в Казахстан - 10.04.2025, ПРАЙМ
Россия может выйти на первое место по инвестициям в Казахстан
Россия в ближайшее время может выйти на первое место по инвестициям в Казахстан, сказал глава казахстанской дипломатии Мурат Нуртлеу. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T12:41+0300
2025-04-10T12:41+0300
2025-04-10T12:41+0300
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АЛМА-АТА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия в ближайшее время может выйти на первое место по инвестициям в Казахстан, сказал глава казахстанской дипломатии Мурат Нуртлеу. "Россия является одним из главных торговых партнёров, в Казахстане по итогам 2024 года Россия занимает второе место после Нидерландов. По итогам, которые будут подведены в скором времени, мы думаем, что Россия будет первым инвестором. Порядка 4 миллиардов долларов было вложено", - сказал Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В четверг Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.
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Россия может выйти на первое место по инвестициям в Казахстан
Нуртлеу: Россия может выйти на первое место по инвестициям в Казахстан
АЛМА-АТА, 10 апр - ПРАЙМ. Россия в ближайшее время может выйти на первое место по инвестициям в Казахстан, сказал глава казахстанской дипломатии Мурат Нуртлеу.
"Россия является одним из главных торговых партнёров, в Казахстане по итогам 2024 года Россия занимает второе место после Нидерландов. По итогам, которые будут подведены в скором времени, мы думаем, что Россия будет первым инвестором. Порядка 4 миллиардов долларов было вложено", - сказал Нуртлеу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В четверг Лавров прибыл в Алма-Ату, где в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ и встрече руководителей дипведомств России и стран Центральной Азии.
МИД Казахстана назвал один из наиболее важных проектов с Россией