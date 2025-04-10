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В России существенно выросли инвестиции в недвижимость - 10.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250410/investitsii-856550107.html
В России существенно выросли инвестиции в недвижимость
В России существенно выросли инвестиции в недвижимость - 10.04.2025, ПРАЙМ
В России существенно выросли инвестиции в недвижимость
Объем инвестиций в недвижимость в России в первом квартале 2025 года вырос относительно аналогичного периода прошлого года почти на 80% - до 269 миллиардов... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T12:48+0300
2025-04-10T12:48+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость в России в первом квартале 2025 года вырос относительно аналогичного периода прошлого года почти на 80% - до 269 миллиардов рублей, сообщила консалтинговая компания Nikoliers. "С учетом земельных участков под девелопмент жилья и производств объем инвестиций в России в первом квартале составил 269 миллиардов рублей, что на 79,7% выше суммы инвестиций в первом квартале 2024 года. По итогам года общий объем инвестиций может составить 1,1 триллиона рублей", - говорится в сообщении компании. В нем указывается, что инвестиции в классическую коммерческую недвижимость, то есть без учета площадок под девелопмент жилья и производств, составили 183,4 миллиарда рублей, в структуре этих сделок значительная доля пришлась на активы KR Properties (43%). По подсчетам компании, в структуре инвестиций в классическую недвижимость лидируют офисы (65% или 118,5 миллиарда рублей), доля многофункциональных объектов - 20% . "Рынок инвестиций в коммерческую недвижимость поддерживают покупки под конечных пользователей. Крупные компании корпоративного сектора, обладающие собственными средствами, будут рассматривать варианты перехода от стратегии аренды офисных помещений к выбору места постоянной дислокации и консолидации подразделений в крупных штаб-квартирах на фоне усиления дефицита качественных офисов. Жесткая денежно-кредитная политика вкупе с потребностью в финансировании может стимулировать выход в рынок бывших объектов иностранных собственников, которые ранее (в 2022-2024 годах) были приобретены российскими компаниями с дисконтом от рыночной стоимости", - отмечается в сообщении.
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россия, недвижимость, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, Бизнес
12:48 10.04.2025
 
В России существенно выросли инвестиции в недвижимость

Nikoliers: инвестиции в недвижимость России в I квартале выросли на 80%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость в России в первом квартале 2025 года вырос относительно аналогичного периода прошлого года почти на 80% - до 269 миллиардов рублей, сообщила консалтинговая компания Nikoliers.
"С учетом земельных участков под девелопмент жилья и производств объем инвестиций в России в первом квартале составил 269 миллиардов рублей, что на 79,7% выше суммы инвестиций в первом квартале 2024 года. По итогам года общий объем инвестиций может составить 1,1 триллиона рублей", - говорится в сообщении компании.
В нем указывается, что инвестиции в классическую коммерческую недвижимость, то есть без учета площадок под девелопмент жилья и производств, составили 183,4 миллиарда рублей, в структуре этих сделок значительная доля пришлась на активы KR Properties (43%).
По подсчетам компании, в структуре инвестиций в классическую недвижимость лидируют офисы (65% или 118,5 миллиарда рублей), доля многофункциональных объектов - 20% .
"Рынок инвестиций в коммерческую недвижимость поддерживают покупки под конечных пользователей. Крупные компании корпоративного сектора, обладающие собственными средствами, будут рассматривать варианты перехода от стратегии аренды офисных помещений к выбору места постоянной дислокации и консолидации подразделений в крупных штаб-квартирах на фоне усиления дефицита качественных офисов. Жесткая денежно-кредитная политика вкупе с потребностью в финансировании может стимулировать выход в рынок бывших объектов иностранных собственников, которые ранее (в 2022-2024 годах) были приобретены российскими компаниями с дисконтом от рыночной стоимости", - отмечается в сообщении.
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ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьБизнес
 
 
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