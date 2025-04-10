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Минфин РФ ожидает IPO "Дом.РФ" ближе к концу года

Минфин РФ ожидает IPO "Дом.РФ" ближе к концу года - 10.04.2025, ПРАЙМ

Минфин РФ ожидает IPO "Дом.РФ" ближе к концу года

Минфин РФ, несмотря на волатильность рынка, ожидает первичное публичное размещение акций (IPO) госкомпании "Дом.РФ" ближе к концу текущего года, подготовка идет | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T14:08+0300

2025-04-10T14:08+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ, несмотря на волатильность рынка, ожидает первичное публичное размещение акций (IPO) госкомпании "Дом.РФ" ближе к концу текущего года, подготовка идет очень активно, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики министерства Алексей Яковлев. В марте министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что в текущем году власти планируют разместить на фондовом рынке акции госкомпании "Дом.РФ" на сумму не менее 15 миллиардов рублей. В кулуарах Всероссийской научно-практической конференции "Формирование финансовой культуры в условиях цифровизации: смыслы, практики, результаты" Яковлев прокомментировал процесс подготовки к IPO "Дом.РФ" на фоне текущего падения на рынке акций, пояснив, в частности, может ли волатильность повлиять на планы по сделке. "Подготовка идет очень активно. В прошлом году был принят закон, который позволил нам сейчас запустить работу по изменению, прежде всего, подзаконных актов и начать проведение всех необходимых корпоративных процедур. Наша цель - 2025 год. Компания после того, как все процедуры формальные и корпоративные будут завершены, безусловно, будет исходить из того, какая конъюнктура будет наиболее привлекательна", - сказал Яковлев. "Несмотря на то, что сегодня рынок демонстрирует определенную волатильность, мы рассматриваем IPO стратегически и уверенно движемся к выходу на публичный рынок акционерного капитала. Пока мы видим возможность для размещения ближе к концу года, однако финальное решение будет приниматься исходя из интересов компании и рыночных условий", - добавил он, отвечая на вопрос РИА Новости. В последние месяцы индекс Мосбиржи продемонстрировал высокую волатильность, первым импульсом для которой послужил телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа 12 февраля. С того момента по сегодняшний день геополитика была одним из главных драйверов для индекса Мосбиржи, который успел продемонстрировать достаточно широкий диапазон для почти двух месяцев торгов – от 2598,85 до 3371,06 пункта. С 19 марта по 7 апреля он показал рекордную серию снижения по итогам основных торгов. За 14 дней торгов он потерял 16,2%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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