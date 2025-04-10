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Кабмин рассмотрит проект об отмене НДС для энергосбытовых организаций
Кабмин рассмотрит проект об отмене НДС для энергосбытовых организаций - 10.04.2025, ПРАЙМ
Кабмин рассмотрит проект об отмене НДС для энергосбытовых организаций
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект об отмене до 2028 года НДС для энергосбытовых организаций, поставляющих электроэнергию в... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T00:18+0300
2025-04-10T00:18+0300
2025-04-10T00:18+0300
энергетика
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект об отмене до 2028 года НДС для энергосбытовых организаций, поставляющих электроэнергию в новые регионы РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 162 и 264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Законопроектом предлагается до 1 января 2028 года не облагать налогом на добавленную стоимость денежные средства, полученные энергосбытовой организацией, уполномоченной осуществлять куплю-продажу электрической энергии (мощности) для целей поставки электрической энергии (мощности) на территориях новых субъектов Российской Федерации", - поясняет пресс-служба.
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Энергетика, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
Кабмин рассмотрит проект об отмене НДС для энергосбытовых организаций
Правительство рассмотрит проект об отмене НДС для энергосбытовых организаций
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект об отмене до 2028 года НДС для энергосбытовых организаций, поставляющих электроэнергию в новые регионы РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 162 и 264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Законопроектом предлагается до 1 января 2028 года не облагать налогом на добавленную стоимость денежные средства, полученные энергосбытовой организацией, уполномоченной осуществлять куплю-продажу электрической энергии (мощности) для целей поставки электрической энергии (мощности) на территориях новых субъектов Российской Федерации", - поясняет пресс-служба.