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Кабмин рассмотрит законопроект об увеличении числа иностранных туристов

Кабмин рассмотрит законопроект об увеличении числа иностранных туристов - 10.04.2025, ПРАЙМ

Кабмин рассмотрит законопроект об увеличении числа иностранных туристов

Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан,... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T00:18+0300

2025-04-10T00:18+0300

2025-04-10T00:18+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 2516-1 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Разработка законопроекта продиктована необходимостью создания благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении о повестке заседания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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