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Кабмин рассмотрит законопроект об увеличении числа иностранных туристов
Кабмин рассмотрит законопроект об увеличении числа иностранных туристов - 10.04.2025, ПРАЙМ
Кабмин рассмотрит законопроект об увеличении числа иностранных туристов
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан,... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T00:18+0300
2025-04-10T00:18+0300
2025-04-10T00:18+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 2516-1 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Разработка законопроекта продиктована необходимостью создания благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении о повестке заседания.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
Кабмин рассмотрит законопроект об увеличении числа иностранных туристов
Кабмин рассмотрит законопроект об увеличении числа иностранных туристов в России
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на создание благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 2516-1 Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Разработка законопроекта продиктована необходимостью создания благоприятных условий для увеличения числа иностранных граждан, въезжающих в страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении о повестке заседания.