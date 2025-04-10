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Каллас пожаловалась, что США "не очень высоко ценят" ЕС - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Каллас пожаловалась, что США "не очень высоко ценят" ЕС
Каллас пожаловалась, что США "не очень высоко ценят" ЕС - 10.04.2025, ПРАЙМ
Каллас пожаловалась, что США "не очень высоко ценят" ЕС
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что США не очень высокого мнения о Европейском союзе как о политическом институте. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T09:15+0300
2025-04-10T09:15+0300
политика
сша
кая каллас
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что США не очень высокого мнения о Европейском союзе как о политическом институте. "Если взглянуть на уровень ЕС, даже у лидеров ЕС не было никаких встреч (с представителями США - ред.) на высоком уровне, возможно, по той причине, что Америка не очень высоко ценит ЕС как институт", - заявила Каллас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR. Так глава европейской дипломатии уклонилась от ответа на вопрос о том, почему ей не удалось добиться встречи с госсекретарем США Марко Рубио один на один. Каллас отметила, что встречалась с Рубио и много говорила с ним по телефону.
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сша, кая каллас, ес
Политика, США, Кая Каллас, ЕС
09:15 10.04.2025
 
Каллас пожаловалась, что США "не очень высоко ценят" ЕС

Каллас считает, что США "не очень высоко ценят" ЕС как политический институт

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что США не очень высокого мнения о Европейском союзе как о политическом институте.
"Если взглянуть на уровень ЕС, даже у лидеров ЕС не было никаких встреч (с представителями США - ред.) на высоком уровне, возможно, по той причине, что Америка не очень высоко ценит ЕС как институт", - заявила Каллас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.
Так глава европейской дипломатии уклонилась от ответа на вопрос о том, почему ей не удалось добиться встречи с госсекретарем США Марко Рубио один на один. Каллас отметила, что встречалась с Рубио и много говорила с ним по телефону.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Двойные стандарты. В Италии осудили антироссийскую позицию Каллас
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ПолитикаСШАКая КалласЕС
 
 
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