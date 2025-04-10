https://1prime.ru/20250410/kallas-856540145.html

Каллас пожаловалась, что США "не очень высоко ценят" ЕС

Каллас пожаловалась, что США "не очень высоко ценят" ЕС - 10.04.2025, ПРАЙМ

Каллас пожаловалась, что США "не очень высоко ценят" ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что США не очень высокого мнения о Европейском союзе как о политическом институте. | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T09:15+0300

2025-04-10T09:15+0300

2025-04-10T09:15+0300

политика

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что США не очень высокого мнения о Европейском союзе как о политическом институте. "Если взглянуть на уровень ЕС, даже у лидеров ЕС не было никаких встреч (с представителями США - ред.) на высоком уровне, возможно, по той причине, что Америка не очень высоко ценит ЕС как институт", - заявила Каллас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR. Так глава европейской дипломатии уклонилась от ответа на вопрос о том, почему ей не удалось добиться встречи с госсекретарем США Марко Рубио один на один. Каллас отметила, что встречалась с Рубио и много говорила с ним по телефону.

https://1prime.ru/20250404/kallas-856394506.html

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сша, кая каллас, ес