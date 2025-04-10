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Каллас пожаловалась, что США "не очень высоко ценят" ЕС
Каллас пожаловалась, что США "не очень высоко ценят" ЕС - 10.04.2025, ПРАЙМ
Каллас пожаловалась, что США "не очень высоко ценят" ЕС
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что США не очень высокого мнения о Европейском союзе как о политическом институте. | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T09:15+0300
2025-04-10T09:15+0300
2025-04-10T09:15+0300
политика
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что США не очень высокого мнения о Европейском союзе как о политическом институте. "Если взглянуть на уровень ЕС, даже у лидеров ЕС не было никаких встреч (с представителями США - ред.) на высоком уровне, возможно, по той причине, что Америка не очень высоко ценит ЕС как институт", - заявила Каллас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR. Так глава европейской дипломатии уклонилась от ответа на вопрос о том, почему ей не удалось добиться встречи с госсекретарем США Марко Рубио один на один. Каллас отметила, что встречалась с Рубио и много говорила с ним по телефону.
https://1prime.ru/20250404/kallas-856394506.html
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сша, кая каллас, ес
Политика, США, Кая Каллас, ЕС
Каллас пожаловалась, что США "не очень высоко ценят" ЕС
Каллас считает, что США "не очень высоко ценят" ЕС как политический институт
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает, что США не очень высокого мнения о Европейском союзе как о политическом институте.
"Если взглянуть на уровень ЕС, даже у лидеров ЕС не было никаких встреч (с представителями США - ред.) на высоком уровне, возможно, по той причине, что Америка не очень высоко ценит ЕС как институт", - заявила Каллас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.
Так глава европейской дипломатии уклонилась от ответа на вопрос о том, почему ей не удалось добиться встречи с госсекретарем США Марко Рубио один на один. Каллас отметила, что встречалась с Рубио и много говорила с ним по телефону.
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