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Карлсон призвал сажать в тюрьму политиков, передававших ракеты Украине

Карлсон призвал сажать в тюрьму политиков, передававших ракеты Украине - 10.04.2025, ПРАЙМ

Карлсон призвал сажать в тюрьму политиков, передававших ракеты Украине

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что политиков, которые проигнорировали отчеты министерства обороны США об опасности ядерной войны и передали ракеты | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T06:50+0300

2025-04-10T06:50+0300

2025-04-10T06:50+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что политиков, которые проигнорировали отчеты министерства обороны США об опасности ядерной войны и передали ракеты Украине для ударов вглубь территории России, нужно сажать в тюрьму. "Пентагон составил отчет, где указал, что они рассчитали: если мы предоставим Украине оружие, которое позволит украинской армии или нашей армии, используя Украину как посредника, наносить удары по целям внутри России, то вероятность ядерного конфликта, по их оценке, составит 50%. И они все равно это сделали. На этом этапе таких людей надо сажать в тюрьму как преступно невменяемых", - заявил он во время интервью с американским конспирологом Алексом Джонсом. Карлсон отметил, что таких людей нужно "запирать". "Представьте себе, какое это зло, надо быть под контролем каких-то сверхъестественных сил, чтобы решиться на такое... Как вы вообще еще на свободе?" - спросил журналист. Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября 2024 года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября 2024 года Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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мировая экономика, украина, москва, сша, такер карлсон, владимир путин