https://1prime.ru/20250410/kazakhstan-856558602.html

Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками технологий для АЭС

Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками технологий для АЭС - 10.04.2025, ПРАЙМ

Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками технологий для АЭС

Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, сообщает в четверг пресс-служба агентства по атомной... | 10.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-10T16:29+0300

2025-04-10T16:29+0300

2025-04-10T16:29+0300

казахстан

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АСТАНА, 10 апр - ПРАЙМ. Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, сообщает в четверг пресс-служба агентства по атомной энергии республики. "Для проекта строительства АЭС в Казахстане сформирован "шорт-лист" потенциальных поставщиков реакторных технологий. В данный список, наряду с российской госкорпорацией "Росатом", вошли корейская компания KHNP, французская EDF и китайская CNNC. Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС", - говорится в сообщении казахстанского агентства. Уточняется, что окончательное решение о выборе поставщика или консорциума для реализации проекта будет принято на заседании межведомственной комиссии с учётом национальных интересов страны. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. По словам казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. Окончательное решение властей республики по этому вопросу ожидается в 2025 году.

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казахстан, астана, росатом