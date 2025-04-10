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Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками технологий для АЭС - 10.04.2025, ПРАЙМ
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Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками технологий для АЭС
Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками технологий для АЭС - 10.04.2025, ПРАЙМ
Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками технологий для АЭС
Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, сообщает в четверг пресс-служба агентства по атомной... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T16:29+0300
2025-04-10T16:29+0300
казахстан
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АСТАНА, 10 апр - ПРАЙМ. Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, сообщает в четверг пресс-служба агентства по атомной энергии республики. "Для проекта строительства АЭС в Казахстане сформирован "шорт-лист" потенциальных поставщиков реакторных технологий. В данный список, наряду с российской госкорпорацией "Росатом", вошли корейская компания KHNP, французская EDF и китайская CNNC. Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС", - говорится в сообщении казахстанского агентства. Уточняется, что окончательное решение о выборе поставщика или консорциума для реализации проекта будет принято на заседании межведомственной комиссии с учётом национальных интересов страны. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. По словам казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. Окончательное решение властей республики по этому вопросу ожидается в 2025 году.
https://1prime.ru/20250410/aes-856549452.html
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казахстан, астана, росатом
КАЗАХСТАН, Астана, Росатом
16:29 10.04.2025
 
Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками технологий для АЭС

Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками для строительства АЭС

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
© flickr.com / sly06
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АСТАНА, 10 апр - ПРАЙМ. Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, сообщает в четверг пресс-служба агентства по атомной энергии республики.
"Для проекта строительства АЭС в Казахстане сформирован "шорт-лист" потенциальных поставщиков реакторных технологий. В данный список, наряду с российской госкорпорацией "Росатом", вошли корейская компания KHNP, французская EDF и китайская CNNC. Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС", - говорится в сообщении казахстанского агентства.
Уточняется, что окончательное решение о выборе поставщика или консорциума для реализации проекта будет принято на заседании межведомственной комиссии с учётом национальных интересов страны.
В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. По словам казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. Окончательное решение властей республики по этому вопросу ожидается в 2025 году.
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КАЗАХСТАНАстанаРосатом
 
 
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