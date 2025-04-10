https://1prime.ru/20250410/kazakhstan-856558602.html
Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками технологий для АЭС
Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками технологий для АЭС - 10.04.2025, ПРАЙМ
Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками технологий для АЭС
Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, сообщает в четверг пресс-служба агентства по атомной... | 10.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-10T16:29+0300
2025-04-10T16:29+0300
2025-04-10T16:29+0300
казахстан
астана
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
АСТАНА, 10 апр - ПРАЙМ. Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, сообщает в четверг пресс-служба агентства по атомной энергии республики. "Для проекта строительства АЭС в Казахстане сформирован "шорт-лист" потенциальных поставщиков реакторных технологий. В данный список, наряду с российской госкорпорацией "Росатом", вошли корейская компания KHNP, французская EDF и китайская CNNC. Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС", - говорится в сообщении казахстанского агентства. Уточняется, что окончательное решение о выборе поставщика или консорциума для реализации проекта будет принято на заседании межведомственной комиссии с учётом национальных интересов страны. В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. По словам казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. Окончательное решение властей республики по этому вопросу ожидается в 2025 году.
https://1prime.ru/20250410/aes-856549452.html
казахстан
астана
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_54c6fe740be62475a111c2382e5a9dac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, астана, росатом
КАЗАХСТАН, Астана, Росатом
Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками технологий для АЭС
Казахстан завершил диалог с потенциальными поставщиками для строительства АЭС
АСТАНА, 10 апр - ПРАЙМ. Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС, сообщает в четверг пресс-служба агентства по атомной энергии республики.
"Для проекта строительства АЭС в Казахстане сформирован "шорт-лист" потенциальных поставщиков реакторных технологий. В данный список, наряду с российской госкорпорацией "Росатом", вошли корейская компания KHNP, французская EDF и китайская CNNC. Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС", - говорится в сообщении казахстанского агентства.
Уточняется, что окончательное решение о выборе поставщика или консорциума для реализации проекта будет принято на заседании межведомственной комиссии с учётом национальных интересов страны.
В июне 2022 года минэнерго Казахстана заявило, что АЭС планируется возвести к 2035 году с бюджетом в 11,2 миллиарда долларов. По словам казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, строительство и эксплуатацию АЭС следует доверить международному консорциуму, генеральным оператором которого выступит Казахстан. Окончательное решение властей республики по этому вопросу ожидается в 2025 году.
МИД Казахстана назвал один из наиболее важных проектов с Россией